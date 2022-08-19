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كلوب يتحدث عن المواجهة الصعبة بين ليفربول مع الجريح يونايتد

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 أغسطس 2022, 08:03 مساء
كلوب يتحدث عن المواجهة الصعبة بين ليفربول مع الجريح يونايتد
المدرب الألماني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب. (الإنترنت)
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يعتقد الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، أن مانشستر يونايتد المتعثر سيكون لديه دوافع إضافية للعب بكل قوة أملا في تحقيق الفوز في المواجهة التي ستجمع الفريقين، مساء الإثنين المقبل ضمن الجولة الثالثة من دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم.

وأكد كلوب، وفقا لـ«رويترز» أنه كان يود مواجهة يونايتد الذي يقبع في ذيل الترتيب حاليا بعد تحقيقه انتصارات وليس بعد تلقيه هزائم.

وخسر يونايتد 4-صفر في الجولة الثانية أمام برنتفورد بعد هزيمته في الجولة الأولى 2-1 أمام برايتون آند هوف ألبيون ليتراجع إلى المركز الأخير بين فرق البطولة العشرين.

مهمة صعبة
ويواجه مدرب يونايتد الجديد الهولندي إريك تن هاغ مهمة صعبة تتمثل في قيادة الفريق نحو تحقيق الفوز على ليفربول الذي فاز في الموسم الماضي على يونايتد 5-صفر و4-صفر.

وذكر كلوب جمهوره بأن فريقه لم يقدم نتائج كبيرة في بداية الموسم الحالي، قائلا: «بالطبع كنت أفضل مواجهته بعد فوزه 5-صفر. لكنها ليست أرض الأحلام بل نواجه الواقع كما هو. نحن أيضا تعادلنا مرتين.. علينا الاعتناء بكافة الجوانب. العالم أجمع سيشاهدنا. لنرى كيفية تعامل العملاقين مع الموقف».

وفي آخر ثلاث مواجهات مع يونايتد في الدوري الإنجليزي أحرز ليفربول 13 هدفا لكن كلوب يقول إنه لا يمكنه الاعتماد على هذه النتائج في حسم المواجهة المقبلة لكن النتائج على العكس ستساعد يونايتد عن طريق منحه دوافع إضافية.

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مواجهة لن تكون سهلة
وأضاف كلوب: «هذه مباراة مختلفة تماما والموقف مختلف تماما.. اللعب خارج أرضنا في مواجهة يونايتد لن يكون سهلا أبدا». وقال كلوب إن المدافع جو جوميز سيشارك أساسيا من البداية بعد مشاركته بديلا في تعادل الفريق 1-1 مع كريستال بالاس بينما سيكون المهاجم روبرتو فيرمينو جاهزا للمشاركة أيضا بعد تعافيه من إصابة خفيفة في العضلات.

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