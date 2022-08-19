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نوتنغهام فورست يضم لاعب ولفرهامبتون

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 أغسطس 2022, 07:35 مساء
نوتنغهام فورست يضم لاعب ولفرهامبتون
مورغان جيبس وايت ينضم إلى صفوف نوتنغهام فورست. (الإنترنت)
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أعلن نادي نوتنغهام فورست الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعاقده لمدة خمسة أعوام مع لاعب الوسط مورغان جيبس-وايت لاعب ولفرهامبتون واندرارز.

ولم يكشف فورست عن أي تفاصيل مالية تتعلق بالصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية، قالت، وفقا لـ«رويترز» إن فورست سيدفع مبلغا مبدئيا يصل إلى 25 مليون جنيه إسترليني (29.69 مليون دولار) مقابل الحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 22 عاما الذي دافع عن ألوان قميص المنتخب الإنجليزي من تحت 16 عاما إلى تحت 21 عاما.

42.5 مليون جنيه إسترليني
وأشارت التقارير الإعلامية أيضا إن قيمة الصفقة قد ترتفع إلى 42.5 مليون جنيه إسترليني عند إضافة المكافآت. وسيرتدي جيبس-وايت القميص رقم 10 في نوتنغهام.

وأمضى جيبس-وايت خريج أكاديمية ولفرهامبتون الموسم الماضي معارا في صفوف شيفيلد يونايتد وأحزر له 12 هدفا إلى جانب المساهمة في تهيئة 10 فرص تهديف في 37 مباراة.

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التعاقد مع 16 لاعبا
وأبرم فورست عديد الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قبل نهايتها في الأول من سبتمبر المقبل، إذ تعاقد مع 16 لاعبا بينهم جيسي لينجارد بعد رحيله من مانشستر يونايتد ونيكو وليامز من ليفربول.

وخسر فريق المدرب ستيف كوبر 2-صفر أمام نيوكاسل يونايتد في مباراته الافتتاحية لموسم الدوري قبل أن يتغلب على وست هام يونايتد 1-صفر الأسبوع الماضي. وسيحل ضيفا على إيفرتون في الجولة الثالثة غدا السبت.

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