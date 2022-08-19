صفقة كاسيميرو لمانشستر يونايتد تقترب من الانتهاء بعد موافقة الريال

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أن الفريق الملكي وافق على رحيل لاعب خط وسطه البرازيلي كاسيميرو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

قال أنشيلوتي، بطل الدوري الإسباني، اليوم الجمعة، وفقا لـ«رويترز» إن لاعبه كاسيميرو يرغب في مغادرة النادي الملكي من أجل الانضمام إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأضاف المدرب الإيطالي المخضرم في مؤتمر صحفي: «كاسيميرو يرغب في خوض تحد جديد ونحن نتفهم شعوره.. لا أعتقد أنه سيتخلى عن هذه الرغبة».

يرغب في الرحيل

وأوضح أنشيلوتي: «تحدثت إليه. لكن بسبب شخصية ووضع كاسيميرو وما قدمه للنادي فإن علينا احترام هذه الرغبة.. المحادثات جارية في الوقت الحالي. لم يتم شيء رسميا بعد. لا يزال لاعبا في فريقنا لكنه يرغب في الرحيل».

مدة وقيمة عقده مع يونايتد

وأشارت «رويترز» إلى أن لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو (30 عاما) سيرتبط بالنادي الإنجليزي بعقد لمدة 4 أو 5 سنوات، بينما سيبلغ راتبه السنوي نحو 16 مليون يورو (16.10 مليون دولار). وقالت تقارير إعلامية بريطانية إن النادي الإنجليزي عرض الحصول على خدمات كاسيميرو مقابل نحو 70 مليون يورو.

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وبحسب شبكة «BBC»، فإن مانشستر يونايتد قدم عرضا مثيرا لكاسيميرو، من أجل إقناعه بارتداء قميص فريق الشياطين الحمر خلال الموسم الجاري. وأضافت أن اللاعب البرازيلي أخبر زملاءه في ريال مدريد، أن مسؤولي مانشستر يونايتد قدموا عرضا له بضعف راتبه الحالي مع الفريق الملكي، والبالغ قيمته 10 ملايين يورو كراتب سنوي في الموسم الواحد.

لاعب مهم

ووصف أنشيلوتي كاسيميرو بأنه لاعب مهم كان له دور فاعل في نجاحات ريال مدريد. وقال المدرب أيضا «لو تمت الصفقة فإننا نتمنى له كل توفيق وسنعمل على تعويضه من خلال ما يتوفر لدينا من عناصر».

ألقابه مع الريال

وكان كاسيميرو انضم إلى العملاق الإسباني قادما من ساو باولو البرازيلي في 2013 وفاز مع الفريق بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وبثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني وبلقب في كأس ملك إسبانيا وبثلاثة ألقاب في كأس العالم للأندية إلى جانب ألقاب بطولات أخرى.