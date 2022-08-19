حقيقة الخلاف بين مبابي ونيمار في باريس سان جيرمان

القاهرة - بوابة الوسط

كشف كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان، بطل فرنسا، اليوم الجمعة، حقيقة وجود خلاف بين نجمي الفريق كيليان مبابي والبرازيلي نيمار، بعد الفوز على مونبلييه (5-2) في الجولة الماضية بشأن هوية مسدد ركلة الجزاء.

وأكد غالتييه عدم وجود أي خلاف بين نجمي الفريق، واصفا سوء التفاهم الذي حصل بينهما بشأن هوية مسدد ركلة الجزاء بمجرد «ظاهرة ثانوية»، وفقا لـ«فرانس برس».

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده تحضيرا للمواجهة المنتظرة أمام مضيفه فريقه السابق ليل ضمن منافسات المرحلة الثالثة الأحد: «اجتمعنا بسرعة في اليوم التالي لتسوية كل ذلك، لنقول ما نريد قوله بيننا».

وأضاف مدرب نيس السابق والمنتقل هذا الصيف إلى العاصمة باريس: «لقد قضينا أسبوعا ممتعا للغاية في العمل، وعمل الجميع بشكل جيد واستمتعت بكل الجلسات هذا الأسبوع واختفت هذه الظاهرة سريعا، أي في اليوم التالي لاجتماعنا».

بداية التوتر

وبدا التوتر واضحا بين اللاعبين خلال المباراة ضد مونبلييه التي شهدت إهدار مبابي ركلة جزاء، ثم احتساب واحدة أخرى انبرى لها البرازيلي بنجاح، مانعا بشكل أو بآخر المهاجم الفرنسي من تسديدها على الرغم من طلب الأخير القيام بذلك.

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تصرفات لا تليق

ولم يكن مبابي منذ اللحظات الأولى للمباراة على ما يرام، فعندما سدد كرة عرضية تحولت هدفا عن طريق الخطأ من احد مدافعي مونبلييه لم يحتفل كما يجب، كما أنه قام بتصرفات على أرض الملعب لا تليق بسمعته وخذل زملاءه وانصار النادي على حد سواء، بحسب تقارير صحفية وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعندما سار لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا بالكرة في وسط الملعب ومعه مبابي إلى اليسار والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على اليمين، مرر باتجاه الأخير وهو الأمر الذي لم يعجب مهاجم منتخب «الديوك»، فتوقف عن الركض فجأة باتجاه منطقة الجزاء لإكمال الهجمة.