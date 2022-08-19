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رسميا.. تشيلسي يضم نجم إنتر ميلان

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 أغسطس 2022, 02:58 مساء
رسميا.. تشيلسي يضم نجم إنتر ميلان
اللاعب تشيزاري كاسادي ينضم رسميا إلى صفوف نادي تشيلسي قادما من نادي إنتر ميلان وبعقد لمدة 6 سنوات. (الإنترنت)
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أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الجمعة، تعاقده الرسمي، مع صفقة انتقال تشيزاري كاسادي، قادما من إنتر ميلان الإيطالي.

وقال تشيلسي عبر موقعه الرسمي، إنه وقع مع تشيزاري كاسادي صاحب الـ19 عاما على عقد مدته ست سنوات.

يُذكر أن تشيزاري كاسادي كان قد سجل 19 هدفا في الموسم الماضي مع فرق الناشئين بنادي الإنتر.

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وتعاقد تشيلسي هذا العام مع مع ستيرلينغ من مانشستر سيتي، وكاليدو كوليبالي من نابولي، وإيدي بيتش من ساوثهامبتون، وأوماري هيتشينسون من آرسنال، وغابريل سلونينا من شيكاغو فاير الذي عاد لنفس الفريق على سبيل الإعارة؛ وتشوكويميكا من أستون فيلا، ومارك كوكوريلا من برايتون.

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