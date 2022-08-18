بيع 2.45 مليون تذكرة لمباريات كأس العالم 2022 وسط إقبال عربي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) اليوم الخميس، أن عدد التذاكر المباعة لمباريات مونديال قطر 2022 في كرة القدم بلغ 2.45 مليون، بينها نصف مليون الشهر الماضي.

وخلال مرحلة البيع الأخيرة الممتدة بين 5 يوليو و16 أغسطس، وفق نظام أسبقية الشراء «من يأتي أولا يُخدم أولا»، بيعت 520.532 تذكرة، بحسب ما أوضحت الهيئة الناظمة لكرة القدم، وفقا لـ«فرانس برس».

قائمة المقبلين على التذاكر

وتصدّر المقيمون في قطر، والولايات المتحدة الأميركية، وإنجلترا، والمملكة العربية السعودية، والمكسيك، والإمارات العربية المتحدة، وفرنسا، والأرجنتين، والبرازيل وألمانيا قائمة المقبلين على التذاكر.

وأضاف «فيفا» أن أكثر التذاكر المباعة في الفترة الأخيرة كانت من أجل حضور مباريات دور المجموعات كمباراة «الكاميرون ضد البرازيل، والبرازيل ضد صربيا، والبرتغال ضد أوروغواي، وكوستاريكا ضد ألمانيا، وأستراليا ضد الدنمارك»، علما أن مباريات الأدوار الإقصائية تهافتت عليها الجماهير في مراحل البيع الأولى.

طلب قياسي

وكان المنظمون أعلنوا في يونيو عن طلب قياسي وبيع 1.2 مليون تذكرة، فيما كشف فيفا في يوليو أن عدد التذاكر المباعة بلغ 1.8 مليون. وهناك 3 ملايين تذكرة متوافرة لمونديال 2022، ويتوافق الرقم 2.45 مليون مع التذاكر المباعة لجميع الفئات (الجماهير، وشركاء فيفا، والاتحادات، والضيافة).

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أكثر من مليون زائر

ويتوقع قدوم أكثر من مليون زائر خلال فترة المونديال بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر، إلى الدولة الخليجية الغنية بالغاز، البالغ عدد سكانها 2.8 مليون نسمة والتي تستضيف أول مونديال في التاريخ في الشرق الأوسط.

وسيُعلن فيفا عن موعد انطلاق مرحلة مبيعات «اللحظة الأخيرة» في أواخر سبتمبر، بمبدأ من يأتي أولا يُخدم أولا أيضا. وستنطلق المبيعات في أكشاك التذاكر بالدوحة بعد إطلاق مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة.

وشجّع فيفا الفائزين بتذاكر المباريات على المسارعة إلى التخطيط لرحلتهم نحو البطولة، وذلك بدعوتهم إلى حجز أماكن إقاماتهم - بالنسبة لغير القاطنين بقطر - والتقدم بطلبات الحصول على بطاقة هيّا (بطاقة المشجع للبطولة). وسيتيح تطبيق هيّا للمشجعين الدوليين الدخول إلى قطر، والاستخدام المجاني لوسائل النقل العامة أيام المباريات.