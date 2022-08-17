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والدة مبابي: أزمته مع نيمار تحت السيطرة.. والصحف الفرنسية تراقب عن كثب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 أغسطس 2022, 10:37 مساء
والدة مبابي: أزمته مع نيمار تحت السيطرة.. والصحف الفرنسية تراقب عن كثب
مبابي ونيمار. (أرشيفية : الإنترنت)
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تدخلت والدة المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي في أزمة نجلها مع زميله في «باريس سان جيرمان»، المهاجم البرازيلي نيمار، بعد صدامهما الذي كشفته الأحد الماضي، وسائل الإعلام الفرنسية.

الأزمة بين مبابي ونيمار تحولت إلى اهتمام الوسط الكروي في فرنسا خلال الأيام الماضية، وأكدت والدة مبابي فايزة لعماري، أن الأمور يتم التعامل معها داخلياً، وأن المياه عادت إلى مجاريها بين اللاعبين، حسبما ذكرت جريدة «كورة بلس»، ونقلته وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

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لكن لعماري رفضت التعليق على الأزمة الحادة بين النجمين، رغم أن وسائل إعلام برازيلية تحدثت عن عزل مبابي داخل الفريق، بسبب الصلاحيات الواسعة التي منحها له «باريس سان جيرمان» بعد تجديد عقده.

وبدأت الأزمة بين نيمار ومبابي أثناء مواجهة «مونبليه» في الأسبوع الثاني من الدوري الفرنسي ،حين كان الفرنسي على وشك تنفيذ ركلة جزاء لكن البرازيلي تدخل وطلب تسديدها بعد نقاش بينهما، خاصة بعد إهدار مبابي ركلة في الشوط الأول.

وامتد الخلاف بحسب الصحف الفرنسية إلى غرفة خلع الملابس، وزاد نيمار الطين بلة بضغطه زر الإعجاب على عدة منشورات عبر المنصات الاجتماعية تنتقد زميله.

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