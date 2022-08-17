أغنى رجل في العالم يكشف الحقيقة المرة في شراء «مانشستر يونايتد»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الملياردير إيلون ماسك أن تغريدته على «تويتر» بشأن شراء نادي «مانشستر يونايتد» الإنجليزي، كانت مجرد جزء من مزحة مستمرة منذ فترة طويلة.

وكان الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية وأغنى رجل في العالم إيلون ماسك، أشار إلى نادي «مانشستر يونايتد» في تغريدة له في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، كتب يقول: «كي أكون واضحًا، أنا أؤيد النصف الأيسر للحزب الجمهوري والنصف الأيمن للحزب الديمقراطي، أيضًا، أنا سأشتري مانشستر يونايتد، أهلًا بكم»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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وسرعان ما جذبت كلمات إيلون ماسك، الأنظار بشكل هائل وقد أُعيد نشر التغريدة من قبل أكثر من 36 ألف مستخدم، كما حصدت نحو 200 ألف إعجاب خلال ساعتين فقط، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

لكن ردًا على التساؤل حول مدى جديته بشأن شراء النادي، قال ماسك: «لا، هذه مزحة مستمرة على تويتر منذ فترة طويلة، لن أشتري أي فرق رياضية».

وتستحوذ عائلة غليزر على نادي «مانشستر يونايتد» منذ العام 2005، وقد واجهت ملكية العائلة للنادي انتقادات متكررة من قبل الجماهير بداعي تراكم الديون وسوء الإدارة التي أعقبت عملية الاستحواذ المثيرة للجدل على النادي، كذلك عانى النادي تراجعًا حادًا في الأداء والنتائج خلال الأعوام الأخيرة.