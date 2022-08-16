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تهديدات بالقتل في «البريميرليغ» يكشفها مدافع كريستال بالاس يواكيم بعد نطحة نونيز

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 أغسطس 2022, 05:38 مساء
تهديدات بالقتل في «البريميرليغ» يكشفها مدافع كريستال بالاس يواكيم بعد نطحة نونيز
يواكيم ونونيز. (رويترز)
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كشف مدافع كريستال بالاس يواكيم أندرسن تلقيه تهديدات بالقتل موجهة إليه وإلى أسرته، بعد تلقيه ضربة رأس من مهاجم ليفربول داروين نونيز، في مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليغ»، أمس الإثنين، وهو ما تسبب في طرد المهاجم القادم من أوروغواي نونيز.

وانتهت المباراة بتعادل الفريقين (1-1) بعد طرد مهاجم ليفربول ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 57، بعد التحام بينه وبين المدافع الدنماركي، بحسب «رويترز».

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وبهذه النتيجة يبقى ليفربول دون فوز في أول جولتين من الموسم ويحتل المركز 12 بين فرق البطولة العشرين بينما وجه الجمهور غضبه نحو أندرسن الذي قال إنه تلقى رسائل مسيئة عبر «إنستغرام».

وقال أندرسن قبل مشاركة بعض صور الرسائل التي تضمنت إساءات وتهديدات بالقتل في بريده «أفهم أنكم تشجعون فريقا، لكن يتوجب عليكم التحلي ببعض الاحترام وعدم التصرف بهذه الفظاظة على الانترنت، أتمنى أن يقوم إنستغرام والدوري الممتاز بشيء حيال هذا الأمر»، واتصلت «رويترز» بـ«انستغرام» للتعليق.

وبسبب الطرد سيعاقب نونيز بالإيقاف لثلاث مباريات، بينما قال المدير الفني لليفربول يورغن كلوب الذي يعاني حاليا من نقص في خط الجهوم، بسبب إصابة روبرتو فيرمينو وديوجو جوتا إنه يأمل أن يتعلم نونيز درسًا من هذا الخطأ.

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