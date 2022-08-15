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عبور صعب لفيورنتينا ولاتسيو في الجولة الأولى للدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 أغسطس 2022, 12:24 مساء
عبور صعب لفيورنتينا ولاتسيو في الجولة الأولى للدوري الإيطالي
مباراة لاتسيو و بولونيا. (إنترنت)
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استهل فريق لاتسيو حملته في الدوري الإيطالي لكرة القدم بالفوز على ضيفه بولونيا (2-1) أمس الأحد، في الجولة الأولى من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز فيورنتينا على كريمونيزي (3-2)، وتقدم بولونيا بهدف سجله ماركو أرناوتوفيتش في الدقيقة 38 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل لاتسيو هدفين عن طريق لورينزو دي سيلفستري، لاعب بولونيا، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 68، وشيرو إيموبيلي في الدقيقة 79.

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وشهدت المباراة طرد لاعب لاتسيو لويس ماكسيمليانو في الدقيقة السادسة، ولاعب بولونيا أداما سومورو، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي المباراة الثانية، فاز فيورنتينا في على كريمونيزي (3-2)، سجل أهداف فيورنتينا جياكومو بونافنتورا ولوكا يوفيتش ورولاندو ماندراغورا في الدقائق 16 و34 والخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدفي كريمونيزي ديفيد أوكيريكي وكريستيان بونايوتو في الدقيقتين 19 و68، وشهدت المباراة طرد لاعب كريمونيزي غونزالو إسكالانتي في الدقيقة 43.

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