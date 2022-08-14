مشادة عنيفة بين توخيل وكونتي تنتهي بطردهما في قمة «تشيلسي» و«توتنهام» بـ«البريميرليغ» (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

نشب شجار بين مدرب «تشيلسي» توماس توخيل، ونظيره في «توتنهام» أنطونيو كونتي، مما ألهب حماس الجمهور في استاد ستامفورد بريدج، اليوم الأحد، على هامش مباراة الفريقين في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ»، التي انتهت بالتعادل (2-2).

واشتبك الألماني مع الإيطالي عقب هدف التعادل الأول لـ«توتنهام»، وتكرر الأمر بعد صافرة النهاية، قبل أن يتدخل اللاعبون وباقي العاملين للفصل بينهما، وقال توخيل في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «حينما تصافح شخصًا عليه أن ينظر إلى عينيك، لكن كونتي كان له رأي آخر».

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وتابع: «لم يكن هذا ضروريًا، الكثير من الأشياء لم تكن ضرورية في المباراة، نحن مدربان عاطفيان وهذا كل شيء».

وقال أنطونيو كونتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «لم أعتد أن أكون شخصًا عدوانيًا، لكن إذا أظهر خصمي هذا فسأكون كذلك، الفيديوهات تظهر ما حدث».

وتقدم «تشيلسي» بهدف سجله كاليدو كوليبالي في الدقيقة 19، وتعادل «توتنهام» عن طريق بيير إيميل هوبيرغ في الدقيقة 68، ثم سجل ريس جيمس الهدف الثاني لـ«تشيلسي » في الدقيقة 77، قبل أن يسجل هاري كين الهدف الثاني لـ«توتنهام» في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتعرض توخيل وكونتي للطرد بعد صافرة نهاية المباراة، بعد أن توجه توخيل عقب صافرة النهاية لمصافحة كونتي، ليقوم الأخير بشده من اليد لتعود المشادة مجددًا بينهما، الأمر الذي استوجب إخراج حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه المدربين.

المشادة العنيفة بين توخيل وكونتي. (إنترنت)

المشادة العنيفة بين توخيل وكونتي. (إنترنت)

المشادة العنيفة بين توخيل وكونتي. (إنترنت)