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«أنا أسطورة نحيفة».. الروماني بوبوفيتشي يكسر الزمن العالمي لسباق 100 متر حرة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 أغسطس 2022, 09:57 مساء
«أنا أسطورة نحيفة».. الروماني بوبوفيتشي يكسر الزمن العالمي لسباق 100 متر حرة
الروماني بوبوفيتشي. (إنترنت)
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كسر الروماني الشاب ديفيد بوبوفيتشي، الزمن العالمي لسباق 100 متر سباحة حرة ليفوز بذهبية بطولة أوروبا،  محققًا 46.86 ثانية، السبت، وتفوق السباح البالغ عمره 17 عامًا بفارق 0.5 ثانية على الزمن السابق الذي حققه البرازيلي سيزار سيلو في حوض السباحة ذاته في روما خلال بطولة العالم 2009.

ونال المجري كريستوف ميلاك الميدالية الفضية بزمن 47.47، بينما ذهبت البرونزية إلى الإيطالي أليساندرو ميريسي (47.63 ثانية)، بحسب «روتيرز».

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وكتب سيلو عبر «تويتر» بعد كسر بوبوفيتشي زمنه: «كنت أعلم أن هذا اليوم سيأتي، أنا سعيد لامتلاك هذا الزمن لفترة طويلة، هناك رجل أسرع في سباق 100 متر الآن، وقد بدأ للتو».

ووصف بوبوفيتشي، الفائز بذهبيتي 100 و200 متر حرة في بطولة العالم في يونيو الماضي، نفسه بأنه «أسطورة نحيفة»، وأن البريطاني آدم بيتي بطل الأولمبياد ثلاث مرات ألهمه لتحقيق الزمن الجديد.

وتحدى بيتي نفسه لكسر حاجز 57 ثانية في 100 متر سباحة للظهر، ونجح في ذلك خلال بطولة العالم 2019، حيث كسر زمنه العالمي،  محققًا 56.88 ثانية في الدور قبل النهائي.

وقال بوبوفيتشي إنه يستهدف كسر حاجز 45 ثانية في 100 متر حرة، وأبلغ هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»: «أردت السباحة بأسرع ما يمكن، ويبدو أنني نجحت في ذلك، الهدف الآن ربما كسر حاجز 45 ثانية».

وأضاف: «آدم بيتي كان رائدًا في مجال الأهداف التي يحددها لنفسه، بالنسبة للآخرين فهذا خيال علمي، لكن ليس بالنسبة له».

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