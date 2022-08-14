أليغري يذكر نجوم «يوفنتوس» بالهزيمة الثقيلة أمام «أتلتيكو» قبل انطلاق الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط

طالب مدرب «يوفنتوس» ماسيميليانو أليغري، اليوم الأحد، لاعبيه بالتواضع، وأن يحققوا التقدم على كافة الجبهات إذا أرادوا العودة من جديد للتتويج بلقب البطولة الإيطالية، كما يتعين على «يوفنتوس»، وهو الأكثر نجاحاً على مستوى دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، التركيز.

وأضاف أليغري، قبل مباراة فريقه الأولى في موسم الدوري الإيطالي الجديد أمام «ساسولو» غداً الإثنين: «الخسارة الكبيرة أمام أتلتيكو مدريد كانت مفيدة لنا حتى ننتبه، يوفنتوس لديه التزام بالفوز باللقب، وهناك 4-5 منافسين على اللقب ونحن من بينهم، علينا العمل في صمت وتحسين أوضاع الفريق في كافة الجوانب»، بحسب «روتيرز».

- «أياكس» يتصدر مشهد الأهداف المذهلة في الدوري الهولندي

- مؤامرة في مانشستر يونايتد ضد المدرب إريك تن هاغ

وأضاف: «غداً سيتعين علينا تقبل المعاناة كما هو الحال في كافة المباريات، احترام المنافس وعدم الاستهانة به كانت دوماً ضمن نقاط قوة الفرق الفائزة».

وتولى أليغري تدريب «يوفنتوس» المنتمي إلى مدينة تورينو للمرة الثانية في العام الماضي، ويأمل في تحقيق نتائج أفضل من الموسم الماضي، حيث احتل الفريق المركز الرابع للمرة الثانية على التوالي، بعد التتويج باللقب تسع مرات متتالية.

وأثارت نتائج الفريق خلال الاستعداد للموسم الجديد شكوكاً حول مدى قدرته على العودة لقمة الكرة الإيطالية من جديد بعد فوزه (2-0) على «وادي الحجارة»، والتعادل (2-2) مع «برشلونة» ثم خسارته (0-2) أمام «ريال مدريد» وهزيمته المدوية (0-4) أمام «أتلتيكو مدريد».