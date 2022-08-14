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«أياكس» يتصدر مشهد الأهداف المذهلة في الدوري الهولندي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 أغسطس 2022, 05:45 مساء
«أياكس» يتصدر مشهد الأهداف المذهلة في الدوري الهولندي
أياكس أمستردام أمام جرونينجين. (إنترنت)
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اكتسح فريق «أياكس أمستردام» ضيفه «جرونينجين» (6-1) خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الثانية من منافسات الدوري الهولندي لكرة القدم، التي شهدت أيضًا فوز «تفينتي أنشخيدة» على «فورتانا سيتارد» (3-0)، و«نيميغن» على «فوليندام» (4-1).

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وتقمص ستيفن بيرجيون دور البطولة لأياكس بتسجيله أربعة أهداف «سوبر هاتريك» في الدقائق الرابعة والأخيرة من الشوط الأول و58 و88، من ركلة جزاء، وأضاف الهدفين الآخرين أنتوني وكينيت تايلور في الدقيقتين 28 و66.

فيما سجل هدف «جرونينجين» سيريل نجونغي في الدقيقة العاشرة، ورفع «أياكس» رصيده إلى ست نقاط، حيث فاز في الجولة الأولى على «فورتانا سيتارد» (3-2)، فيما توقف رصيد «جرونينجين» عند نقطة واحدة.

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