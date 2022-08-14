إنتر ميلان يفتتح الدوري الإيطالي بفوز قاتل على ليتشي

القاهرة - بوابة الوسط

استهل نادي إنتر ميلان مشواره في الدوري الإيطالي بفوز قاتل على حساب ليتشي بنتيجة (2-1) خلال المباراة التي جمعتهما السبت، على ملعب «فيا دل ماري» في الجولة الافتتاحية من الدوري الإيطالي للموسم الجديد 2022-2023.

وافتتح إنتر التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثانية عن طريق روميلو لوكاكو، وتعادل ليتشي بأقدام أسان سيساي في الدقيقة 48، قبل أن يحرز دينزل دومفريس هدف الفوز للنيراتزوري في الدقيقة 90+4، وبهذه النتيجة، ينجح إنتر في تحقيق الانتصار الأول وحصد الثلاث نقاط بالجولة الافتتاحية من الدوري الإيطالي.

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وفي مباراة أخرى بالجولة الافتتاحية من الدوري الإيطالي، حقق تورينو الفوز على مونزا بنتيجة (2-1) في اللقاء الذي جمعهما على ملعب «يو باور ستاديوم»، وسجل هدفي تورينو كل من ميرانتشوك وأنطونيو سانابريا في الدقيقتين 43 و66، بينما جاء هدف مونزا الوحيد في الدقيقة 90 عن طريق داني موتا.