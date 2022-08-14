Atwasat

إنتر ميلان يفتتح الدوري الإيطالي بفوز قاتل على ليتشي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 أغسطس 2022, 05:12 مساء
إنتر ميلان يفتتح الدوري الإيطالي بفوز قاتل على ليتشي
روميلو لوكاكو يسجل في مرمى ليتشي. (إنترنت)
alwasat radio

استهل نادي إنتر ميلان مشواره في الدوري الإيطالي بفوز قاتل على حساب ليتشي بنتيجة (2-1) خلال المباراة التي جمعتهما السبت، على ملعب «فيا دل ماري» في الجولة الافتتاحية من الدوري الإيطالي للموسم الجديد 2022-2023.

وافتتح إنتر التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثانية عن طريق روميلو لوكاكو، وتعادل ليتشي بأقدام أسان سيساي في الدقيقة 48، قبل أن يحرز دينزل دومفريس هدف الفوز للنيراتزوري في الدقيقة 90+4، وبهذه النتيجة، ينجح إنتر في تحقيق الانتصار الأول وحصد الثلاث نقاط بالجولة الافتتاحية من الدوري الإيطالي.

- الدوري الإيطالي: منافسة مفتوحة نحو الظفر بلقب الموسم الجديد 2022-2023

وفي مباراة أخرى بالجولة الافتتاحية من الدوري الإيطالي، حقق تورينو الفوز على مونزا بنتيجة (2-1) في اللقاء الذي جمعهما على ملعب «يو باور ستاديوم»، وسجل هدفي تورينو كل من ميرانتشوك وأنطونيو سانابريا في الدقيقتين 43 و66، بينما جاء هدف مونزا الوحيد في الدقيقة 90 عن طريق داني موتا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - الحقول والموانئ النفطية في ليبيا

كاركاتير خيري - الحقول والموانئ النفطية في ليبيا
«الصحة المصرية»: وفاة 41 مواطنا في حريق كنيسة أبوسيفين بإمبابة

«الصحة المصرية»: وفاة 41 مواطنا في حريق كنيسة أبوسيفين بإمبابة
كيسنجر: هناك حرب كبيرة محتملة بين الولايات المتحدة وروسيا والصين

كيسنجر: هناك حرب كبيرة محتملة بين الولايات المتحدة وروسيا والصين
كاركاتير حليم - تحذيرات من «مادة مسرطنة» بالخبز في ليبيا

كاركاتير حليم - تحذيرات من «مادة مسرطنة» بالخبز في ليبيا
سقوط نادر ومدوٍ إلى القاع لـ«مانشستر يونايتد» برباعية في «البريميرليغ» بمشاركة كريستيانو

سقوط نادر ومدوٍ إلى القاع لـ«مانشستر يونايتد» برباعية في «البريميرليغ» بمشاركة ...
«الأخضر» يبرم صفقات مهمة بضم روما والتاورغي وجديدو والكيستا والنيجيري إيسيان

«الأخضر» يبرم صفقات مهمة بضم روما والتاورغي وجديدو والكيستا والنيجيري إيسيان
دراسة تحذر من تأثير «الاحترار المحدود» على غابات شمال الأرض

دراسة تحذر من تأثير «الاحترار المحدود» على غابات شمال الأرض
السعودية تتيح تأدية العمرة للقادمين للمملكة بجميع أنواع التأشيرات

السعودية تتيح تأدية العمرة للقادمين للمملكة بجميع أنواع التأشيرات
ندرة المياه تنهك سكان البوادي في المغرب

ندرة المياه تنهك سكان البوادي في المغرب
«بوابة الوسط» تستعرض نتائج ألعاب التضامن بعد حصول ليبيا على المرتبة 21 (صور)

«بوابة الوسط» تستعرض نتائج ألعاب التضامن بعد حصول ليبيا على المرتبة 21 (صور)
مصرف ليبيا المركزي يحذر المواطنين من محاولات خداع واحتيال إلكترونية

مصرف ليبيا المركزي يحذر المواطنين من محاولات خداع واحتيال إلكترونية
«الشلوخ».. عادة قبلية تشوه الوجوه اندثرت في السودان.. ولكن

«الشلوخ».. عادة قبلية تشوه الوجوه اندثرت في السودان.. ولكن
جريدة «الوسط»: ضياع خارطة الطريق ينذر بشبح الصدام المسلح

جريدة «الوسط»: ضياع خارطة الطريق ينذر بشبح الصدام المسلح
فرقة «السرايا» تتألق في تونس وتشكو خذلانها من قبل وزارة الثقافة

فرقة «السرايا» تتألق في تونس وتشكو خذلانها من قبل وزارة الثقافة
الدوري الإيطالي: منافسة مفتوحة نحو الظفر بلقب الموسم الجديد 2022-2023

الدوري الإيطالي: منافسة مفتوحة نحو الظفر بلقب الموسم الجديد 2022-2023
معهد أميركي يحذر من أزمة مياه محتملة في ليبيا ويطرح بدائل

معهد أميركي يحذر من أزمة مياه محتملة في ليبيا ويطرح بدائل
التورط في المنصة الخطأ

التورط في المنصة الخطأ
البطلة رتاج السائح: حرموني وحرموا ليبيا من ميدالية ذهبية

البطلة رتاج السائح: حرموني وحرموا ليبيا من ميدالية ذهبية
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
حدث سيئ يضرب ميسي لأول مرة منذ 16 عاما
حدث سيئ يضرب ميسي لأول مرة منذ 16 عاما
منتخب مصر يتأهل بـ8 لاعبين في بطولة العالم لـ«ستريت وورك أوت» بلاتفيا (صور)
منتخب مصر يتأهل بـ8 لاعبين في بطولة العالم لـ«ستريت وورك أوت» ...
سقوط نادر ومدوٍ إلى القاع لـ«مانشستر يونايتد» برباعية في «البريميرليغ» بمشاركة كريستيانو
سقوط نادر ومدوٍ إلى القاع لـ«مانشستر يونايتد» برباعية في ...
تعادل بطعم الخسارة وفشل الثأر لـ«برشلونة» في بداية مشوار «الليغا»
تعادل بطعم الخسارة وفشل الثأر لـ«برشلونة» في بداية مشوار «الليغا»
نيمار ومبابي يقودان باريس سان جيرمان لاكتساح مونبيلييه بخماسية
نيمار ومبابي يقودان باريس سان جيرمان لاكتساح مونبيلييه بخماسية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رسميا.. «فيفا» يعلن تقديم موعد افتتاح مونديال 2022
رسميا.. «فيفا» يعلن تقديم موعد افتتاح مونديال 2022...
سموحة يعيد جونيور أجايي للدوري المصري من جديد بعد النجاح مع النصر الليبي
سموحة يعيد جونيور أجايي للدوري المصري من جديد بعد النجاح مع ......
ريال مدريد يفوز بكأس السوبر الأوروبية للمرة الخامسة (فيديو)
ريال مدريد يفوز بكأس السوبر الأوروبية للمرة الخامسة (فيديو)...
رقم قياسي عالمي لسباحات أستراليا في سباق التتابع 4 مرات 200 متر حرة
رقم قياسي عالمي لسباحات أستراليا في سباق التتابع 4 مرات 200 ......
تعديل موعد انطلاق مونديال قطر
تعديل موعد انطلاق مونديال قطر...
المزيد
«أياكس» يتصدر مشهد الأهداف المذهلة في الدوري الهولندي
«أياكس» يتصدر مشهد الأهداف المذهلة في الدوري الهولندي...
مؤامرة في مانشستر يونايتد ضد المدرب إريك تن هاغ
مؤامرة في مانشستر يونايتد ضد المدرب إريك تن هاغ...
إنتر ميلان يفتتح الدوري الإيطالي بفوز قاتل على ليتشي
إنتر ميلان يفتتح الدوري الإيطالي بفوز قاتل على ليتشي...
نيمار ومبابي يقودان باريس سان جيرمان لاكتساح مونبيلييه بخماسية
نيمار ومبابي يقودان باريس سان جيرمان لاكتساح مونبيلييه ......
تعادل بطعم الخسارة وفشل الثأر لـ«برشلونة» في بداية مشوار «الليغا»
تعادل بطعم الخسارة وفشل الثأر لـ«برشلونة» في بداية مشوار ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط