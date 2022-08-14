نيمار ومبابي يقودان باريس سان جيرمان لاكتساح مونبيلييه بخماسية

القاهرة - بوابة الوسط

اكتسح باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفه مونبيلييه (5-2) في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم في المباراة التي احتضنها ملعب حديقة الأمراء.

وافتُتحت خماسية النادي الباريسي عبر النيران الصديقة حينما سجل فايالو ساكو هدفًا في مرماه، وجاء الهدفان الثاني والثالث لـ«بي إس جي» بتوقيع البرازيلي نيمار، حيث كان أولهما من ركلة جزاء.

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وقلص مونبيلييه النتيجة بواسطة وهبي الخزري، لكن كيليان مبابي عوض إهداره لركلة جزاء بتسجيل الهدف الرابع لأصحاب الأرض، واكتملت الخماسية بواسطة ريناتو سانشيز، فيما جاء هدف الضيوف الثاني بواسطة إنزو تشاتو.

وبهذا الفوز رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى ست نقاط في صدارة المسابقة، فيما تجمد مونبيلييه في المركز الثامن بثلاث نقاط.