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تعادل بطعم الخسارة وفشل الثأر لـ«برشلونة» في بداية مشوار «الليغا»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 أغسطس 2022, 12:00 مساء
تعادل بطعم الخسارة وفشل الثأر لـ«برشلونة» في بداية مشوار «الليغا»
ليفاندوفسكي يقود هجمة لبرشلونة. (إنترنت)
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بدأ فريق برشلونة موسمه بتعادل سلبي مخيب أمام ضيفه رايو فاليكانو في لقاء أقيم على ملعب «سبوتيفاوي كامب نو» ضمن حسابات الجولة الأولى من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا» لموسم 2022-2023، حيث حاول الفريق الكتالوني الثأر من رايو فاليكانو بعد الخسارة مرتين في الموسم الماضي بهدف دون مقابل في المباراتين، إلا أن الفريق المدريدي نجح مجددًا وخرج بنقطة من كتالونيا.

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ومن المقرر أن يخرج برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد في الجولة الثانية، في المقابل يستقبل رايو فاليكانو الفريق الثاني في كتالونيا إسبانيول، شارك مكينة الأهداف الجديدة لـ«البارسا» روبرت ليفاندوفسكي على رأس التشكيل الذي ضم تير شتيغن ورونالد أروخو وإريك جارسيا وجوردي ألبا وأندرياس كريستنسن وجافي وسيرجيو بوسكيتس وبيدري وعثمان ديمبلي ورافينها.

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