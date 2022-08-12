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مع عيد ميلاده الـ34.. الملاكم تايسون فيوري يعلن اعتزاله

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 أغسطس 2022, 08:03 مساء
مع عيد ميلاده الـ34.. الملاكم تايسون فيوري يعلن اعتزاله
الملاكم البريطاني تايسون فيوري بطل المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل خلال مؤتمر صحافي قبل نزاله ضد ديليان وايت في 20 أبريل 2022 (ا ف ب/ارشيف)
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أعلن البريطاني تايسون فيوري، المتوج بلقب المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل، اليوم الجمعة، اعتزاله في يوم احتفاله ببلوغه سن الـ 34 عاماً، بعد شكوك راودت مستقبله على الحلبات.

ونشر فيوري الذي كان ألمح إلى إمكانية عودته عن اعتزاله الثلاثاء عبر صفحته على موقع «تويتر»، وفقا لـ«فرانس برس»: «بعد تردد طويل، قررت أخيراً الاعتزال في عيد ميلادي الرابع والثلاثين (12 أغسطس 1988). أتمنى لكم رحلة سعيدة».

وكان فيوري المكنى: «جيبسي كينغ» (ملك الغجر) نشر في مقطع فيديو عبر حسابه على «تويتر» أنه يريد العودة إلى الحلبات لتحدي مواطنه ديريك تشيسورا (33 فوزاً مقابل 12 هزيمة) والذي سبق له أن هزمه مرتين.

وعلل البريطاني قرار العودة بقدرته: «أن أكون أول بطل للوزن الثقيل يحصل على ثلاثيتين لصالحه (سلسلة من ثلاثة نزالات ضد المنافس ذاته). واحدة ضد ديونتاي وايلدر (فاز بها) والأخرى ضد ديريك تشيسورا».

وتناقضت تصريحاته الأخيرة مع ما كان قد أدلى به في الربيع قبل فوزه بالضربة القاضية على الأميركي ديليان وايت على لقب المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل في الجولة السادسة من النزال الذي احتضنه ملعب «ويمبلي» في لندن.

وكان فيوري أعلن في مارس قبل نزاله من أجل لقب المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل أنه يريد الاعتزال لأنه أملك 150 مليون يورو في المصرف وليس لديّ أي شيء لإثباته.

ويخلو سجل فيوري من الخسارة في 33 نزالاً احترافياً في مسيرته، علماً أن نزالاً واحداً انتهى بالتعادل أمام الأميركي ديونتاي وايلدر في 2018.

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