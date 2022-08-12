كيريوس يتأهل إلى ربع نهائي دورة مونتريال

القاهرة - بوابة الوسط

واصل الأسترالي نيك كيريوس، المصنف 37 عالميا، عروضه القوية، وبلغ الدور ربع النهائي لدورة مونتريال للألف في الماسترز بفوز سهل على مواطنه أليكس دي مينور 6-2, 6-3، ولحق به النرويجي كاسبر رود اللاعب الأعلى تصنيفا الذي بقي في المنافسات.

وهيمن وصيف بطل ويمبلدون على المباراة وحسم المجموعة الأولى بمعدل ثلاث دقائق في الشوط الواحد في لقاء أنهاه في غضون 64 دقيقة فقط، وفقا لـ«فرانس برس».

وكان كيريوس أقصى في الدور السابق المصنف أول عالميا الروسي دانييل مدفيديف ليواصل فترة جيدة يمر بها بعد أن بلغ أول نهائي كبير في مسيرته هذا العام قبل أن يخسر ضد الصربي نوفاك ديوكوفيتش وتوج بدورة واشنطن الاسبوع الماضي محققا أول لقب له منذ 2019.

قال بعد الفوز، وفقا لـ«فرانس برس»: «أنا سعيد بأدائي.. بعد الفوز على مدفيديف، ثقتي عالية جدا. من غير السهل أبدا اللعب ضد صديق، ولكن حققت المطلوب».

ويلتقي كيريوس تاليا مع البولندي هوبرت هوركاش الفائز على الاسباني ألبرت راموس في مباراة مثيرة 6-7 (6/8)، 6-2، 7-6 (7/3).