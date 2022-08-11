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دورة تورونتو: سيرينا تودع كندا نهائيا.. وانسحاب أنس جابر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 أغسطس 2022, 11:58 صباحا
دورة تورونتو: سيرينا تودع كندا نهائيا.. وانسحاب أنس جابر
الأميركية سيرينا وليامس تودع الجماهير في دورة تورونتو بعد خسارتها في الدور الثاني . (الإنترنت)
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ودّعت الأسطورة الأميركية سيرينا وليامس، التي أعلنت في وقت سابق من الأسبوع أنها ستعتزل كرة المضرب قريبًا، الجماهير الكندية بخسارتها في الدور الثاني من دورة تورونتو للألف ضد السويسرية بليندا بنتشيتش.

ودّعت الأسطورة الأميركية سيرينا وليامس، التي أعلنت في وقت سابق من الأسبوع أنها ستعتزل كرة المضرب قريبًا، الجماهير الكندية بخسارتها في الدور الثاني من دورة تورونتو للألف ضد السويسرية بليندا بنتشيتش.

ولم تكن الخسارة (6-2، 6-4) غير متوقعة أمام حاملة الميدالية الذهبية الأولمبية العام الماضي، إذ كانت سيرينا تخوض مباراتها الثالثة فقط في العام 2022 في منافسات الفردي.

وليامس تودع الجماهير
وحظيت وليامس بوداع مؤثر على أرض الملعب حيث ذرفت الدموع عندما ودّعت الجمهور الكندي الذي آزرها طوال المباراة. قالت في المقابلة على أرض الملعب، وفقا لـ«فرانس برس»: «أحب أن ألعب هنا، لطالما أحببت اللعب هنا.. تمنيت لو لعبت أفضل الليلة ولكن بليندا لعبت جيدًا».

وتغلبت وليامس التي ستبلغ عامها الـ41 الشهر المقبل، على الإسبانية نوريا دياس الإثنين محققة أول فوز لها في الفردي منذ بطولة فرنسا المفتوحة 2021 قبل 14 شهرًا.

صدمة في عالم التنس
وأحدثت وليامس صدمة في عالم الرياضة عندما كشفت في مقال في مجلة «فوغ»، ونشرت على «إنستغرام» الثلاثاء الماضي، أن العد التنازلي قد بدأ لاعتزالها والذي سيكون على الأرجح بعد بطولة الولايات المتحدة المفتوحة التي تنطلق نهاية الشهر الحالي علمًا أنها ستشارك قبل ذلك في سينسيناتي.

وتابعت على الملعب وصوتها يرجف: «كما قلت في مقالي، أنا سيئة جدًا في الوداع. ولكن +الى الللقاء+....تورونتو».

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انسحاب أنس جابر
وانسحبت التونسية أنس جابر المصنفة خامسة عالميًا عندما كانت متأخرة في مباراتها في الدور الثاني 6-1، 2-1 أمام الصينية كينوين جينغ (51) بسبب آلام في المعدة.

وتواصلت نتائج جابر المتواضعة منذ بلوغها نهائي ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بعد أن ودّعت أيضًا من الدور ربع النهائي لدورة سان خوسيه الأميركية على الملاعب الصلبة الأسبوع الماضي.

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