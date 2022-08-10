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ريال مدريد VS فرانكفورت في السوبر الأوروبي في هذا التوقيت الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 أغسطس 2022, 06:35 مساء
ريال مدريد VS فرانكفورت في السوبر الأوروبي في هذا التوقيت الليبي
ريال مدريد وفرانكفورت. (أرشيفية - إنترنت)
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يفتتح فريقا ريال مدريد الإسباني وإينتراخت فرانكفورت الألماني الموسم الجديد لبطولات الأندية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» عندما يلتقيان اليوم الأربعاء، في مباراة كأس السوبر الأوروبي، على ملعب هلسنكي الأولمبي بفنلندا، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا.

ويشارك الريال في المباراة بصفته بطلًا لدوري أبطال أوروبا للموسم المنقضي، بعد فوزه على ليفربول الإنجليزي بهدف نظيف في المباراة النهائية، فيما يشارك فرانكفورت، بصفته بطلًا للدوري الأوروبي، حيث توج باللقب بعد فوزه على جلاسكو رينجرز الإسكتلندي (5-4) بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية بالتعادل (1-1).

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وستكون هذه المباراة هي أول مباراة رسمية يلتقي فيها الفريقان منذ المباراة النهائية لبطولة كأس الأندية البطلة (دوري الأبطال) التي أقيمت في العام 1960، والتي شهدت فوز الريال بلقب البطولة للمرة الخامسة على التولي، بعد تغلبه على إينتراخت فرانكفورت (7-3).

ورغم أن الريال لم يبدأ منافسات الموسم الجديد، فهو يقدم تحت قيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي مباريات ودية قوية، حيث تمكن من الفوز على يوفنتوس الإيطالي بهدفين نظيفين في آخر مبارياته الودية، ويأمل الفريق في أن يتوج بلقب كأس السوبر مع بداية منافسات الموسم الجديد.

في المقابل، جاءت بداية فرانكفورت للموسم الجديد سيئة للغاية وهي أسوأ بداية للفريق في الدوري الألماني «بوندسليغا»، حيث استهل فرانكفورت مبارياته بالخسارة (1-6) أمام بايرن ميونخ.

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