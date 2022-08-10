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بنزيما يتحدث عن مرحلة ما بعد كريستيانو قبل السوبر الأوروبي أمام إينتراخت

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 أغسطس 2022, 05:51 مساء
بنزيما يتحدث عن مرحلة ما بعد كريستيانو قبل السوبر الأوروبي أمام إينتراخت
بنزيما وكريستيانو. (أرشيفية - إنترنت)
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أعرب الفرنسي كريم بنزيما عن رضاه، بعد أن صار قائد ريال مدريد الأول عقب رحيل مارسيلو، مشيرًا إلى أن رحيل زميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو لعب دورًا في تطوره كلاعب، لأنه شعر بأنه يجب عليه تغيير طريقة لعبه وطموحه.

وقال بنزيما في مؤتمر صحفي قبل كأس السوبر الأوروبي، المقرر له اليوم الأربعاء، أمام إينتراخت فرانكفورت: «صحيح أنني سجلت أهدافًا كثيرة بعد رحيل كريستيانو، لكن طريقة لعبي في وجوده كانت مختلفة، كصانع، ساعدني كثيرًا داخل وخارح الملعب، علم أنني قادر على المزيد، وحين رحل، اضطررت إلى تغيير طريقة لعبي وطموحاتي»، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

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وتذكر بنزيما النجاح في النسخة الأخيرة من دوري الأبطال الذي يسمح للفريق بلعب كأس السوبر وقال: «كان الطريق صعبًا وجيدًا جدًا بالنسبة لنا لأن كل مباراة كانت معركة، اليوم حلم قد يكتمل بانتصار، إنها مباراة مهمة، جئنا من فترة إعداد جيدة ونحن مستعدون كأبطال أوروبا لتقديم كل ما لدينا للفوز بالمباراة والتتويج باللقب».

وحول الكرة الذهبية قال: «لست من يقول أنا الأفضل أم لا، أقدم كل عام أقصى ما لديّ في أفضل فريق في العالم».

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