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تشيلسي يعرض 80 مليون يورو لخلاص برشلونة من صداع «دي يونغ»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 أغسطس 2022, 05:43 مساء
تشيلسي يعرض 80 مليون يورو لخلاص برشلونة من صداع «دي يونغ»
فرينكي دي يونغ. (أرشيفية - إنترنت)
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كشفت تقارير إخبارية قرب توصل نادي برشلونة لاتفاق مع تشيلسي بخصوص بيع لاعب وسطه الهولندي فرينكي دي يونغ لصفوف النادي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وأكدت جريدة «سبورت»، اليوم الأربعاء، أن النادي الكتالوني يدرس موقف اللاعب صاحب الـ25 عامًا وتعنته بعدم خفض راتبه، ويتقدم في مفاوضات بيعه للنادي اللندني، كما أشارت إلى أن المفاوضات تأتي رغم رغبة رئيس «البرسا»، جوان لابورتا، في بقاء دي يونغ وكذلك المدير الفني تشافي هرنانديز، لكن الوضع الاقتصادي لا يسمح بالإبقاء على مضمون عقده الحالي، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

وأكدت أن تشيلسي مستعد لرفع العرض المقدم لأكثر من 80 مليون يورو تتضمن المتغيرات، وهي القيمة التي قد تلبي رغبات إدارة النادي الكتالوني، وكان دي يونغ قد انتقل لصفوف برشلونة في صيف 2019 قادمًا من أياكس الهولندي الذي قضى مع فريقه الأول ثلاثة مواسم.

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