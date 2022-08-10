بايرن ميونخ يقترب من تجديد عقد الرعاية مع تيليكوم بـ50 مليون يورو

القاهرة - بوابة الوسط

اقترب بايرن ميونخ من تجديد عقد رعايته مع شركة تيليكوم بما يتضمن بنودا أفضل، وفقًا لما تناقلته وسائل إعلام ألمانية.

وكانت شركة الاتصالات تدفع حتى الآن 45 مليون يورو في كل موسم للبايرن، لكن الرقم سيرتفع إلى 50 مليون يورو، إضافة إلى متغيرات تعتمد على حجم النجاح الرياضي، بموجب العقد الجديد الساري حتى 2026، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

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ويحمل قميص البايرن من الأمام شعار تيليكوم منذ 20 عامًا حين حلت شركة الاتصالات بدلاً من علامة السيارات أوبل، بينما يظهر شعار قطر إيروايز على كم القميص حيث تدفع الشركة القطرية 35 مليون يورو للعملاق «البافاري» سنوياً، بحسب مجلة سبورت بيلد.

ومن المنتظر أن يعلن النادي الألماني خلال الأيام المقبلة عقد الرعاية الجديد.