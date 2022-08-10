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«كاف» يعلن إطلاق دوري السوبر الأفريقي في أغسطس 2023 بجوائز 100 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 أغسطس 2022, 02:45 مساء
«كاف» يعلن إطلاق دوري السوبر الأفريقي في أغسطس 2023 بجوائز 100 مليون دولار
دوري السوبر الأفريقي. (إنترنت)
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دشن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الأربعاء، مسابقة جديدة للأندية أُطلق عليها اسم دوري السوبر القاري، وتوقع أن تؤشر لحقبة جديدة من الازدهار للعبة في أفريقيا، لكنه لم يكشف حتى الآن الملامح النهائية للبطولة ومصادر تمويلها.

وتقضي الخطة بمشاركة 24 ناديا لم يجرِ تسميتها حتى الآن من 16 دولة في المسابقة القارية الجديدة المقرر أن تنطلق في أغسطس 2023 والتي وصفها رئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسيبي بأنها «أضخم مشروع من نوعه لتحسين جودة كرة القدم في أفريقيا»، بحسب «رويترز».

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ويبلغ مجموع الجوائز المالية للبطولة 100 مليون دولار منها 11.6 مليون دولار للفائز، ومن بين الفوائد الجانبية تخصيص صندوق للتضامن سيشهد حصول كل اتحاد من الاتحادات المحلية الأعضاء البالغ عددها 54 في الكاف على مليون دولار سنويا لتطوير كرة القدم.

وقال موتسيبي في مؤتمر صحفي خلال اجتماع في أروشا «ستشارك أفضل الأندية في القارة في دوري السوبر، وشهدنا إقبالا كبيرا من المستثمرين على المشاركة في هذا المشروع، النية تتجه لإطلاق البطولة في أغسطس 2023 وخلال الأشهر القليلة المقبلة ستكون هناك مشاركة من جميع الجهات المعنية».

واختتم «سنشرح أيضا للبطولات المحلية كيف سيؤثر ذلك على مبارياتها، في نهاية المطاف يعتمد مستقبل كرة القدم للأندية على المنافسة تجاريا، سيغير هذا المشروع وجه كرة القدم الأفريقية».

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