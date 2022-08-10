منظمة «سبورتس أنجيلس»: 77 رياضيا أوكرانيا لقوا حتفهم في الحرب الروسية

القاهرة - بوابة الوسط

لقي ما لا يقل عن 77 رياضيا أوكرانيا من المستوى الرفيع وفي مختلف الرياضات مصرعهم جراء الحرب الروسية، بحسب إحصائية نشرتها منظمة رياضية غير حكومية محلية تضم الضحايا المسجلين حتى تاريخ 11 يوليو الماضي.

ونشرت وكالة «أوكرانيفورم» التقرير، الذي نشرته منظمة «سبورتس أنجيلس» بعنوان «ملائكة الرياضة» غير الحكومية، والذي يحتوي على معلومات حول مصرع 77 رياضيا أوكرانيا في ظروف مختلفة منذ بدء الحرب في 24 فبراير الماضي، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

- الحرب على أوكرانيا تمحو روسيا من خارطة الرياضة العالمية

- اتحاد الطائرة الدولي يسحب تنظيم مونديال 2022 من روسيا في تصعيد جديد للحصار الرياضي

- مفاجأة.. رئيس نادي تشيلسي مطلوب وسيطا سياسيا على خط الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

وتشير الوكالة إلى أن موقع المنظمة سيحدث قريبا هذه البيانات وسيضيف سبع حالات وفاة أخرى لرياضيين أوكرانيين لقوا حتفهم خلال الأسابيع الأخيرة.

وتضم القائمة المتخصصة في الكيك بوكسينغ، ميكولا زابافشوك، ولاعب الرغبي، ماكسيم شفيتس، والبطل المحلي في منافسات سترونج مان فاسيل بافيليف.

كما تضم القائمة السباح فلودومير أوليانيتسكي، ومدرب كرة الماء، فيتالي ليسون، ولاعبة الجمباز داريا كورديل ولاعب كرة القدم سيرهي بالانشوك.

وجرى إنشاء المنظمة قبل عدة أشهر في أوكرانيا لتقديم المعلومات حول الرياضيين الذين لقوا حتفهم في الحرب، بعضهم تم تجنيدهم في القوات المسلحة للبلاد، وذلك بمساعدة لجنة الرياضات الأوكرانية.