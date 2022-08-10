Atwasat

منظمة «سبورتس أنجيلس»: 77 رياضيا أوكرانيا لقوا حتفهم في الحرب الروسية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 أغسطس 2022, 12:38 مساء
منظمة «سبورتس أنجيلس»: 77 رياضيا أوكرانيا لقوا حتفهم في الحرب الروسية
ضحايا الحرب الروسية. (إنترنت)
alwasat radio

لقي ما لا يقل عن 77 رياضيا أوكرانيا من المستوى الرفيع وفي مختلف الرياضات مصرعهم جراء الحرب الروسية، بحسب إحصائية نشرتها منظمة رياضية غير حكومية محلية تضم الضحايا المسجلين حتى تاريخ 11 يوليو الماضي.

ونشرت وكالة «أوكرانيفورم» التقرير، الذي نشرته منظمة «سبورتس أنجيلس» بعنوان «ملائكة الرياضة» غير الحكومية، والذي يحتوي على معلومات حول مصرع 77 رياضيا أوكرانيا في ظروف مختلفة منذ بدء الحرب في 24 فبراير الماضي، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

- الحرب على أوكرانيا تمحو روسيا من خارطة الرياضة العالمية
- اتحاد الطائرة الدولي يسحب تنظيم مونديال 2022 من روسيا في تصعيد جديد للحصار الرياضي
- مفاجأة.. رئيس نادي تشيلسي مطلوب وسيطا سياسيا على خط الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

وتشير الوكالة إلى أن موقع المنظمة سيحدث قريبا هذه البيانات وسيضيف سبع حالات وفاة أخرى لرياضيين أوكرانيين لقوا حتفهم خلال الأسابيع الأخيرة.

وتضم القائمة المتخصصة في الكيك بوكسينغ، ميكولا زابافشوك، ولاعب الرغبي، ماكسيم شفيتس، والبطل المحلي في منافسات سترونج مان فاسيل بافيليف.

كما تضم القائمة السباح فلودومير أوليانيتسكي، ومدرب كرة الماء، فيتالي ليسون، ولاعبة الجمباز داريا كورديل ولاعب كرة القدم سيرهي بالانشوك.

وجرى إنشاء المنظمة قبل عدة أشهر في أوكرانيا لتقديم المعلومات حول الرياضيين الذين لقوا حتفهم في الحرب، بعضهم تم تجنيدهم في القوات المسلحة للبلاد، وذلك بمساعدة لجنة الرياضات الأوكرانية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية

فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية
تفتيش القصر الرئاسي في بيرو بحثا عن زوجة شقيق الرئيس المتهمة بقضية فساد وغسل أموال

تفتيش القصر الرئاسي في بيرو بحثا عن زوجة شقيق الرئيس المتهمة بقضية فساد وغسل ...
البرازيل.. أكبر نسبة انخفاض في الأسعار منذ 42 عاما

البرازيل.. أكبر نسبة انخفاض في الأسعار منذ 42 عاما
شاهد في «اقتصاد بلس»: آخر أخبار السيولة.. وترتيب ليبيا في مؤشر الأمن الغذائي

شاهد في «اقتصاد بلس»: آخر أخبار السيولة.. وترتيب ليبيا في مؤشر الأمن الغذائي
الجزائر: السجن لمؤثرين على شبكات التواصل بتهمة الاحتيال

الجزائر: السجن لمؤثرين على شبكات التواصل بتهمة الاحتيال
«خيام» قمر صناعي إيراني أطلقته روسيا ويثير مخاوف الغرب

«خيام» قمر صناعي إيراني أطلقته روسيا ويثير مخاوف الغرب
قرعة أبطال أفريقيا.. الأهلي طرابلس يواجه فريق كمكم زنجبار

قرعة أبطال أفريقيا.. الأهلي طرابلس يواجه فريق كمكم زنجبار
«لم يعد لدينا ما نأكله».. مكالمة طفل جائع تثير تعاطف البرازيليين

«لم يعد لدينا ما نأكله».. مكالمة طفل جائع تثير تعاطف البرازيليين
«بوابة الوسط» تستعرض لمحات الأندية الليبية في القارة السمراء قبل قرعة «كاف»

«بوابة الوسط» تستعرض لمحات الأندية الليبية في القارة السمراء قبل قرعة «كاف»
خطة بايدن لحصار التضخم لن تنقذ الأسواق.. ونصائح للمستثمرين بالتحول إلى السلع

خطة بايدن لحصار التضخم لن تنقذ الأسواق.. ونصائح للمستثمرين بالتحول إلى السلع
«طبرق الطبي» يستقدم البروفيسور هاني شنيب لإجراء القسطرة الطرفية

«طبرق الطبي» يستقدم البروفيسور هاني شنيب لإجراء القسطرة الطرفية
«علي بابا» تخفض قوتها العاملة نحو 10 آلاف في الربع الثاني

«علي بابا» تخفض قوتها العاملة نحو 10 آلاف في الربع الثاني
«الباصطرديا - ذات مرة في طرابلس» لعبدالله الغالي ضمن الفائزين بمنح «البحر الأحمر السينمائي»

«الباصطرديا - ذات مرة في طرابلس» لعبدالله الغالي ضمن الفائزين بمنح «البحر الأحمر...
8 سنوات مضت من انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب

8 سنوات مضت من انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب
بدء طرح قميص منتخب البرازيل بحلته الجديدة في كأس العالم قطر 2022

بدء طرح قميص منتخب البرازيل بحلته الجديدة في كأس العالم قطر 2022
مكتب التحقيقات الفدرالي يداهم مقر إقامة ترامب في فلوريدا

مكتب التحقيقات الفدرالي يداهم مقر إقامة ترامب في فلوريدا
«نيسان» توقف «ماكسيما» بعد 40 عاما

«نيسان» توقف «ماكسيما» بعد 40 عاما
بعدما رفضته مصراتة.. بنغازي تستضيف أكبر معرض عائم للكتاب على متن «لوغوس هوب»

بعدما رفضته مصراتة.. بنغازي تستضيف أكبر معرض عائم للكتاب على متن «لوغوس هوب»
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
رسميا.. الجزيرة الإماراتي يضم «بن شرقي»
رسميا.. الجزيرة الإماراتي يضم «بن شرقي»
سيرينا تؤكد اعتزالها التنس
سيرينا تؤكد اعتزالها التنس
الأربعاء.. «كاف» يعلن خطط دوري «السوبر القاري» بقيمة 100 مليون دولار
الأربعاء.. «كاف» يعلن خطط دوري «السوبر القاري» بقيمة 100 مليون ...
رسميا.. «لايبزيغ» يعلن ضم نجم «تشيلسي»
رسميا.. «لايبزيغ» يعلن ضم نجم «تشيلسي»
رسميا.. «إيفرتون» يتعاقد مع البلجيكي أونانا
رسميا.. «إيفرتون» يتعاقد مع البلجيكي أونانا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 1 - 2 الاتحاد» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 1 - 2 الاتحاد» في سداسي ......
سموحة يعيد جونيور أجايي للدوري المصري من جديد بعد النجاح مع النصر الليبي
سموحة يعيد جونيور أجايي للدوري المصري من جديد بعد النجاح مع ......
ريال مدريد يحسم موقفه بشأن عودة كريستيانو رونالدو
ريال مدريد يحسم موقفه بشأن عودة كريستيانو رونالدو...
نيمار: أريد البقاء في باريس سان جيرمان لكن لا أعلم مخططهم بالنسبة لي
نيمار: أريد البقاء في باريس سان جيرمان لكن لا أعلم مخططهم ......
رقم قياسي عالمي لسباحات أستراليا في سباق التتابع 4 مرات 200 متر حرة
رقم قياسي عالمي لسباحات أستراليا في سباق التتابع 4 مرات 200 ......
المزيد
منظمة «سبورتس أنجيلس»: 77 رياضيا أوكرانيا لقوا حتفهم في الحرب الروسية
منظمة «سبورتس أنجيلس»: 77 رياضيا أوكرانيا لقوا حتفهم في ......
تعديل موعد انطلاق مونديال قطر
تعديل موعد انطلاق مونديال قطر...
ألونسو يقترب من «برشلونة»
ألونسو يقترب من «برشلونة»...
رسميا.. «إيفرتون» يتعاقد مع البلجيكي أونانا
رسميا.. «إيفرتون» يتعاقد مع البلجيكي أونانا...
رسميا.. «لايبزيغ» يعلن ضم نجم «تشيلسي»
رسميا.. «لايبزيغ» يعلن ضم نجم «تشيلسي»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط