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ألونسو يقترب من «برشلونة»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 أغسطس 2022, 10:34 مساء
ألونسو يقترب من «برشلونة»
ظهير تشيلسي ماركوس ألونسو. (الإنترنت)
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كشفت تقارير صحفية، اقتراب انضمام ظهير «تشيلسي» ماركوس ألونسو، إلى صفوف فريق «برشلونة» الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت التقارير، وفقًا لـ«بي إن سبورت» إن اللاعب الإسباني سيوقّع عقدًا لثلاثة مواسم مع الفريق الكتالوني، فيما سيحصل «تشيلسي» على نحو 10 ملايين يورو.

وأوضحت التقارير أن تحركات «برشلونة» للتعاقد مع ماركوس ألونسو، جاءت بطلب من المدرب تشافي هيرنانديز الذي يبحث عن لاعب لمساعدة جوردي ألبا في هذه الخانة.

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تجربة جديدة
وكان توماس توخيل مدرب البلوز أكد أخيرًا اقتراب رحيل ماركوس ألونسو عن الفريق، في ظل رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة.

وكان الفريق اللندني أجَّل إكمال التفاوض إلى حين التعاقد مع ظهير أيسر جديد، قبل أن يفتح الباب أمام انتقال الدولي الإسباني بعد ضم مواطنه مارك كوكوريا أخيرًا قادمًا من «برايتون».

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