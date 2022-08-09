رسميا.. «إيفرتون» يتعاقد مع البلجيكي أونانا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي «إيفرتون» الإنجليزي، رسميًا، اليوم الثلاثاء، ضم متوسط الميدان الدولي البلجيكي أمادو أونانا، إلى صفوفه قادمًا من «ليل» الفرنسي بعقد يمتد حتى يونيو 2027.

وقال «إيفرتون» إن أونانا، البالغ من العمر 20 عامًا، وقع عقدًا لمدة خمس سنوات. وسيرتدي القميص رقم «8». ولم يتم كشف القيمة المالية للصفقة.

وأوضح أونانا في تصريحات لموقع النادي، وفقًا لـ«في الجول»: «الانضمام لإيفرتون شعور رائع، أعرفه أنه نادٍ كبير في إنجلترا وأحد الأندية التي كنت أتمنى الانضمام لها منذ سنوات».

وتابع: «رأيت كم أن الجميع يريدون وجودي ولديهم خطة من أجلي، وأقدر بشدة المحادثات التي أجريتها مع المدرب، لقد أخبروني أنهم يريدونني أن ألعب واستمتع بالأمر».

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خامس صفقات «إيفرتون»

ويعد أونانا خامس صفقات «إيفرتون» خلال فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع كل من كونر كودي وجيمس تاركوفسكي ودوايت ماكنيل وروبن فيناغري.

يذكر أن «إيفرتون» خسر مباراته الأولى أمام «تشيلسي» بهدف دون رد، ومن المنتظر أن يواجه «أستون فيلا» في الجولة الثانية خارج أرضه.