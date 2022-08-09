رسميا.. «لايبزيغ» يعلن ضم نجم «تشيلسي»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي «لايبزيغ» الألماني، بشكل رسمي اليوم الثلاثاء، عودة المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنر، إلى صفوفه قادمًا من «تشيلسي» الإنجليزي.

ويبلغ فيرنر من العمر 26 عامًا، وكان انتقل من «لايبزيغ» إلى «تشيلسي» في الأول من يوليو العام 2020.

وكتب فيرنر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أعزائي جمهور تشيلسي.. اليوم نهاية رحلتي مع الفريق.. ممتن للوقت الذي قضيته في هذا الفريق الاستثنائي».

رسالة وداع

وأضاف: «أود أن أعبر عن تقديري لزملائي في الفريق والمدربين والموظفين، خاصة لكم.. جمهور تشيلسي الاستثنائي.. شعرت بالكثير من الحب والدعم طوال العامين الماضيين، لن أنسى أبدًا الدعم الذي حصلت عليه في الأوقات الجيدة والصعبة».

وتابع: «لقد رفعنا ألقابًا مثل دوري الأبطال معًا، سأتذكر دائمًا الأغنية التي كتبها الجمهور ورددها من أجلي.. أنا بالفعل أتطلع يومًا ما إلى اللعب في ستامفورد بريدج مرة أخرى.. أراكم قريبًا».

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أرقام فيرنر

وخاض فيرنر مع الفريق الإنجليزي 89 مباراة وسجل 23 هدفًا ومنح 21 تمريرة حاسمة.

وكان فيرنر في مسيرته الأولى مع «لايبزيغ» شارك في 159 مباراة في كل المسابقات، وأحرز 95 هدفًا ومنح 40 تمريرة حاسمة.

وتوج فيرنر مع «تشيلسي» بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية.