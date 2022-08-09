الأربعاء.. «كاف» يعلن خطط دوري «السوبر القاري» بقيمة 100 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط

يعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، باتريس موتسيبي، غدًا الأربعاء، خطط دوري السوبر القاري مع وعد بتقديم جوائز مالية بقيمة 100 مليون دولار للأندية في جميع أنحاء القارة.

ووعد موتسيبي، وفقًا لـ«رويترز» بعقود رعاية وإيرادات لم يسمع بها من قبل في كرة القدم الأفريقية، حيث يحصل الفائز بدوري الأبطال على 2.5 مليون دولار من أموال الجائزة.

وزعم في العديد من المؤتمرات الصحفية السابقة أن دوري السوبر سيسمح للأندية بدفع رواتب أفضل المواهب مثل تلك الموجودة في أوروبا، وبالتالي السماح للفرق الأفريقية بالاحتفاظ بأفضل لاعبيها.

الدوري الأفريقي

وسيضم دوري السوبر، الذي قال مسؤولون لـ«رويترز» إنه من المرجح أن يطلق عليه اسم الدوري الأفريقي لكرة القدم لإبعاده عن مسمى دوري السوبر الأوروبي الفاشل العام الماضي، 24 فريقًا، وسيبدأ في أغسطس من العام المقبل.

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وكان المشروع في طور الإعداد منذ أن اقترحه رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) جياني إنفانتينو، لأول مرة في أوائل العام 2020، ولم يُقابل بأي من السخرية أو الغضب الذي أعقب محاولة مماثلة في أوروبا العام الماضي.

وانتقد اتحاد اللاعبين في جنوب أفريقيا في بيان هذا الأسبوع الخطة، قائلا، وفقا لـ«رويترز»: «كرة القدم الاحترافية في جنوب أفريقيا وقارة أفريقيا يمكن أن تكون في خطر إذا جرى تنفيذ قرار بدء دوري السوبر وقد لا يكون هناك عودة من الآثار المدمرة التي يمكن أن يخلفها دوري السوبر».