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سيرينا تؤكد اعتزالها التنس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 أغسطس 2022, 07:06 مساء
سيرينا تؤكد اعتزالها التنس
سيرينا ويليامز. (الإنترنت)
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كشفت سيرينا ويليامز، اليوم الثلاثاء أنها ستبتعد عن التنس، في إشارة إلى اعتزالها اللعبة التي سيطرت عليها لسنوات وحصدت فيها 23 لقبًا في منافسات الفردي بالبطولات الأربع الكبرى.

وخاضت سيرينا أمس الإثنين، مباراتها الثانية فقط في الفردي منذ بطولة «ويمبلدون» في يونيو الماضي، وبعد غياب عام واحد عن المسابقات، وفازت على الإسبانية نوريا باريزاس دياز لتبلغ الدور الثاني في بطولة «تورونتو المفتوحة».

الابتعاد عن التنس
وكتبت سيرينا في مقالة بمجلة «فوج»، وفقًا لـ«رويترز»: «لم أحب أبدًا كلمة الاعتزال.. لا تبدو أنها كلمة حديثة بالنسبة لي.. كنت أفكر في ذلك بطريقة انتقالية، لكني أردت أن أكون حساسة بخصوص استخدام الكلمة، وهي ما تعني شيئًا استثنائيًا ومهمًا لمجموعة من الناس».

وأضافت: «ربما تكون أفضل كلمة لوصف ما أنا عليه هي الابتعاد.. أنا هنا لأبلغكم أني سأبتعد عن التنس، والاقتراب من أشياء أخرى أهم بالنسبة لي»، متابعة: «منذ سنوات قليلة أطلقت شركة الاستثمار سيرينا فينتشرز، وبعد ذلك بفترة قصيرة أسست أسرتي وأريد أن تكبر هذه العائلة».

اتجاه مختلف
وكتبت سيرينا في وقت لاحق على «إنستغرام» أنه حان الوقت لكي تتحرك في «اتجاه مختلف»، وأضافت: «يكون من الصعب دائمًا عندما تحب شيئًا بشدة».

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وأشارت: «يا إلهي فأنا أستمتع بالتنس لكن الآن فقد بدأ العد التنازلي.. أحتاج إلى التركيز على كوني أماٍ، وعلى أهدافي النفسية وأن أكتشف أخيرًا سيرينا المختلفة لكنها المتحمسة أيضًا. سأستمتع بذلك في الأسابيع القليلة المقبلة».

اللقب الأخير
وفازت اللاعبة البالغ عمرها 40 عامًا بلقبها الأخير في البطولات الكبرى في 2017، وكانت تتطلع لحصد لقبها 24 لتعادل رقم الأسطورة مارجريت كورت صاحبة الرقم القياسي.

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