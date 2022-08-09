رسميا.. الجزيرة الإماراتي يضم «بن شرقي»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي الجزيرة، المنافس في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي في انتقال مجاني من الزمالك.

ونشر الجزيرة عبر حسابه على «تويتر» صورة للجناح المغربي بينما أمسك بقميص النادي رقم 22، وعلق عليها: «أهلا وسهلا بك في فخر أبوظبي».

وكان بن شرقي من أبرز لاعبي الزمالك منذ انضمامه في 2019 قادمًا من الهلال السعودي، وساهم بشكل مؤثر في الفوز بلقب الدوري المصري الموسم والتتويج بلقب الكأس، والاقتراب من حصد لقب الدوري الجاري.

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ورغم استمرار الدوري المصري، فقد ودع بن شرقي زملاءه والمشجعين الشهر الماضي بسبب انتهاء عقده وعدم التوصل لاتفاق لتمديده.