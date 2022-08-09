سلوك غير لائق يوقف مدرب ألعاب القوى مينيتشيلو مدى الحياة

القاهرة - بوابة الوسط

عوقب المدرب توني مينيتشيلو، الذي قاد البريطانية جيسيكا إينيس-هيل للفوز بذهبية السباعي في أولمبياد لندن 2012، بالإيقاف مدى الحياة بعدما توصلت لجنة تأديبية، عينها الاتحاد البريطاني لألعاب القوى، إلى أنه متورط في سلوك غير لائق جنسيا.

وسبق للمدرب مينيتشيلو أن عوقب بالإيقاف بشكل مبدئي العام الماضي، في انتظار التحقيق في شكوى المتسابقات.

وأعلنت اللجنة اليوم، وفقا لـ«رويترز» أن مينيتشيلو أصدر إشارات وإيماءات جنسية غير لائقة للمتدربات. وطلبت «رويترز» الحصول على تعليق من مينيتشيلو الذي ينفى باستمرار ارتكاب أي مخالفة.

عدم احترام الحياة الخاصة

وقالت اللجنة أيضا إنه لم يحترم الحياة الخاصة للمتسابقات عن طريق إجراء استفسارات متطفلة وتعليقات شخصية حول حياتهن الشخصية والانخراط في السلوك الجسدي الجنسي بواسطة اللمس غير المرغوب لهن. وأضافت اللجنة أنه شارك في سلوك غير لائق وعدواني في بعض الأحيان والتنمر وكذلك الابتزاز العاطفي.

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نتائج في غاية الخطورة

وذكر الاتحاد البريطاني في بيان: «ناقش الاتحاد البريطاني الأمر وقرر أن هذه النتائج في غاية الخطورة.. إنها تمثل عددا كبيرا من المخالفات لشروط امتلاك رخصة مدرب في الاتحاد على مدار 15 عاما».

وأضاف الاتحاد أنه خلال عملية التحقيق انتهت صلاحية رخصة مينيتشيلو، ولم يعد من الممكن تعليق رخصته، لكن في المقابل قرر الاتحاد البريطاني أنه لن يقبل مدى الحياة أي طلب منه للتدريب.