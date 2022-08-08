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الدبابة البشرية «هالاند» تنطلق في التهديف مع السيتي وغوارديولا يعلق فرحا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 أغسطس 2022, 04:57 مساء
الدبابة البشرية «هالاند» تنطلق في التهديف مع السيتي وغوارديولا يعلق فرحا
النرويجي إرلينغ هالاند. (إنترنت)
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أحرز النرويجي إرلينغ هالاند هدفين في ظهوره الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليغ» ليفوز مانشستر سيتي حامل اللقب (2-0) على وست هام يونايتد صاحب الأرض، أمس الأحد.

وافتتح هالاند، المنضم من بروسيا دورتموند هذا الصيف في صفقة ضخمة، الأهداف في الدقيقة 36 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 65 بعدما انفرد بمرمى وست هام مستفيدا من تمريرة متقنة من كيفن دي بروين.

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من جانبه، قال مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، عقب المباراة لشبكة سكاي سبورتس «إن المهاجم النرويجي تأقلم بسرعة مع أسلوب لعب حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لم تكن لدينا أي شكوك في أن اللاعب الذي يسجل الأهداف منذ مولده سيسجل الأهداف هنا».

وأضاف: «أعطانا هالاند إمكاناته، نحن لن نتغير كثيرا، بل سنتأقلم، نعرف أن لدينا قوة هنا، إنه يركض كثيرا في عمق الملعب ويجيد إنهاء الهجمات، إنه يتأقلم بشكل رائع مع الأسلوب الذي نريد أن نلعب به، سنحاول استغلاله بشكل أكبر وأتمنى أن يكون بوسعنا منحه الفرصة لتسجيل المزيد من الأهداف».

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