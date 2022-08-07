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إيسكو إلى «إشبيلية» رسميا لمدة موسمين بعد رحلة مع «الملكي»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 أغسطس 2022, 02:48 مساء
إيسكو إلى «إشبيلية» رسميا لمدة موسمين بعد رحلة مع «الملكي»
إيسكو بقميص إشبيلية. (إنترنت)
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أعلن نادي «إشبيلية» تعاقده مع إيسكو لاعب «ريال مدريد» السابق لمدة موسمين، وكشف الموقع الرسمي لنادي «إشبيلية» وصول اللاعب إلى «إشبيلية» للخضوع للفحوصات الطبية، غدًا الإثنين، وتوقيع عقده لمدة موسمين.

ويعتبر إيسكو ثالث صفقات «إشبيلية» للموسم الجديد بعد ضم كل من أليكس تيليس وماراكو، حيث أعلن إيسكو في وقت سابق نهاية رحلته مع «ريال مدريد» بعد 9 سنوات مع الفريق، حيث انتهى تعاقده بنهاية هذا الموسم، بحسب «في الجول».

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وينطلق الموسم الجديد من نسخة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا» الجمعة المقبل.

صاحب الـ30 عامًا شارك خلال الموسم الماضي مع «ريال مدريد» في 17 مباراة وسجل هدفين بجميع المسابقات، ورحل إيسكو عن النادي الملكي بعدما انضم إليه صيف 2013 وخاض 353 مباراة وسجل 53 هدفًا وصنع 65 وحصل على 19 لقبًا.

وحقق إيسكو مع «ريال مدريد» لقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات ولقب الدوري ثلاث مرات، بينما حقق لقبًا وحيدًا في كأس الملك وثلاث كؤوس سوبر إسبانية ومثلها للسوبر الأوروبي وأربعة ألقاب كأس عالم للأندية.

ويفتتح «إشبيلية» مبارياته عندما يحل ضيفا على أوساسونا يوم الجمعة.

وأنهى «إشبيلية» الموسم الماضي من الدوري الإسباني في المركز الرابع برصيد 70 نقطة وبفارق 3 نقاط عن المركز الثاني و16 نقطة عن «ريال مدريد» حامل اللقب.

ويشارك النادي الأندلسي في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد حجز مقعده بالمراكز الأربعة الأولى في الدوري الإسباني.

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