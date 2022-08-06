إلغاء ودية «يوفنتوس» و«أتلتيكو مدريد» في تل أبيب

القاهرة - بوابة الوسط

قال فريقا «يوفنتوس» الإيطالي و«أتلتيكو مدريد» الإسباني، في بيان اليوم السبت، إنهما قررا إلغاء مباراتهما الودية في كرة القدم، التي كانت مقررة في تل أبيب في وقت لاحق اليوم السبت، لأسباب تتعلق بالوضع الأمني الراهن في البلاد، وفقًا لـ«رويترز».

وكان من المقرر إقامة المباراة بين «يوفنتوس» المنافس في الدوري الإيطالي للعبة الشعبية و«أتلتيكو مدريد»، الذي ينافس في دوري إسبانيا في ملعب «بلومفيلد» في تل أبيب اليوم.

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وسيبدأ «يوفنتوس» مسيرته في الموسم الجديد لدوري إيطاليا في مواجهة «ساسولو» في 15 أغسطس الجاري، بينما يبدأ «أتلتيكو مدريد» مسيرته في الموسم الجديد بإسبانيا باللعب في ضيافة «خيتافي» في نفس اليوم.