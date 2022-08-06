توتنهام يسحق ساوثامبتون في بداية قوية للدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

أظهر توتنهام هوتسبير رغبته الواضحة في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بالفوز بنتيجة كبيرة (4-1) على ضيفه ساوثامبتون في الجولة الافتتاحية للمسابقة اليوم السبت.

وتأخر توتنهام بهدف جيمس وارد-براوس في الدقيقة 12، لكنه سيطر على اللعب وسجل بواسطة أهداف رايان سيسينيون وإيريك داير وديان كولوسيفسكي، إلى جانب هدف عكسي.

واستمر تقدم ساوثامبتون تسع دقائق، قبل أن يدرك سيسينيون التعادل بضربة رأس قوية، في شباك الحارس جافين بازونو الذي يظهر في الدوري الممتاز لأول مرة، بعد تمريرة عرضية من كولوسيفسكي.

واستغل داير كرة عرضية من سون هيونج-مين وأضاف الهدف الثاني بضربة رأس في الدقيقة 31، ليتقدم صاحب الأرض.

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وفشل محمد ساليسو لاعب ساوثامبتون في إبعاد كرة عرضية من إيمرسون رويال وسجل بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 61، وبعد دقيقتين صنع رويال هدفا لزميله كولوسيفسكي الذي سدد ببراعة في شباك الحارس بازونو.

ولم يكن توتنهام في حاجة إلى أهداف الثنائي المميز سون وهاري كين رغم حصولهما على العديد من الفرص خلال المباراة.