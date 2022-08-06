الالتزام أو الإيقاف.. «فيفا» يحذر الاتحاد الهندي

القاهرة - بوابة الوسط

طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الهند بضرورة الوفاء بالتزاماتها التي سبق الاتفاق عليها، المتمثلة في ضرورة تغيير اللوائح الخاصة باللعبة على مستوى البلاد وإجراء انتخابات تجنبًا للإيقاف ومن ثم الحرمان من استضافة بطولة العالم لكرة القدم النسائية تحت 17 عامًا المقررة في أكتوبر المقبل.

وأمرت أعلى محكمة في الهند، وفقًا لـ«رويترز»، بحل اتحاد عموم الهند لكرة القدم في مايو الماضي، وشكلت لجنة من ثلاثة أعضاء لإدارة شؤون اللعبة في البلاد وتعديل قوانين اللعبة في البلاد وإجراء انتخابات معلقة منذ 18 شهرًا.

تعديل القوانين المحلية

وردًا على ذلك أرسل «فيفا» والاتحاد الآسيوي للعبة وفدًا بقيادة وندسور جون، الأمين العام للاتحاد القاري للقاء مسؤولي اللعبة في الهند ووضع خريطة طريق للاتحاد المحلي تتعلق بتعديل القوانين المحلية بحلول نهاية يوليو، ومن ثم إجراء انتخابات للاتحاد قبل 15 سبتمبر المقبل.

- «فيفا» يسمح رسميا بـ5 تبديلات ويحدد شروطا في الموسم الجديد

- «كاس» ترفض التماسات روسيا بشأن استبعاد المنتخب والأندية من البطولات الدولية

انتخابات فورية

وخلال الأسبوع الماضي أمرت المحكمة الهندية بإجراء انتخابات فورية، وقالت، وفقًا لـ«رويترز»، إن اللجنة التي ستنتخب ستكون موقتة وستستمر لمدة ثلاثة أشهر فقط، وهذا ما أعتبره «فيفا» مخالفًا لما تم الاتفاق عليه سلفًا.

وفي خطاب أرسله «فيفا» والاتحاد الآسيوي إلى القائم بأعمال الأمين العام لاتحاد عموم الهند لكرة القدم سوناندو دار، طلب الاتحادان الدولي والقاري الاطلاع على قرار المحكمة بهدف التحقق من فحوى القرار قبل الإقدام على أي خطوة.