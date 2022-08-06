محمد صلاح يسجل رقما تاريخيا مع انطلاق الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

سجل الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق «ليفربول»، رقمًا تاريخيًا، مع انطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم (2022-2023)، في مباراة فريقه أمام «فولهام، ضمن منافسات الجولة الأولى، على ملعب «كرافن كوتيغ».

وافتتح فريق «ليفربول»، الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي الممتاز، بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما (2-2)، أمام نظيره «فولهام»، ضمن منافسات الجولة الأولى.

وسجل محمد صلاح، هدف التعادل لفريقه بالدقيقة (80)، بعد كرة عرضية من أرنولد من الطرف الأيمن لصالح «ليفربول» لمست المدافع لتصل إلى نونيز الذي مرر الكرة إلى محمد صلاح ليسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

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