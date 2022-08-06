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بالصور.. ليفربول يسقط في فخ التعادل بمستهل مشواره بالدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 أغسطس 2022, 03:29 مساء
بالصور.. ليفربول يسقط في فخ التعادل بمستهل مشواره بالدوري الإنجليزي
ليفربول يفرض التعادل الإيجابي على نظيره فولهام (2-2) في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، للموسم الجديد. (الإنترنت)
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افتتح فريق ليفربول الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي الممتاز (2022-2023)، بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام نظيره فولهام، ضمن منافسات الجولة الأولى على ملعب كرافن كوتيج.

افتتح فريق فولهام، التسجيل في الدقيقة (32) عن طريق لاعبه أليكساندر ميتروفيتش، بعد كرة مقوسة رائعة من الطرف الأيمن عن طريق كيني تيت ليرتقي لها أليكساندر ميتروفيتش بشكل رائع ليتفوق على أرنولد ويسجل الكرة في الشباك.

وعادل ليفربول النتيجة في الدقيقة (64) عن طريق داروين نونيز، بعد كرة عرضية أرضية رائعة من محمد صلاح من يمين منطقة الجزاء لصالح ليفربول قابلها نونيز بالكعب لتسكن شباك حارس مرمى فولهام.

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وعزز فولهام النتيجة في الدقيقة (72) من ركلة جزاء عن طريق أليكساندر ميتروفيتش، بعد تصويبة سكنت شباك حارس مرمى فريق ليفربول.

وأدرك ليفربول التعادل في الدقيقة (80) عن طريق محمد صلاح، بعد كرة عرضية من أرنولد من الطرف الأيمن لصالح ليفربول لمست المدافع لتصل إلى نونيز الذي مرر الكرة إلى محمد صلاح ليسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

ليفربول يفرض التعادل الإيجابي على نظيره فولهام (2-2) في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، للموسم الجديد. (الإنترنت)
ليفربول يفرض التعادل الإيجابي على نظيره فولهام (2-2) في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، للموسم الجديد. (الإنترنت)
ليفربول يفرض التعادل الإيجابي على نظيره فولهام (2-2) في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، للموسم الجديد. (الإنترنت)
ليفربول يفرض التعادل الإيجابي على نظيره فولهام (2-2) في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، للموسم الجديد. (الإنترنت)
ليفربول يفرض التعادل الإيجابي على نظيره فولهام (2-2) في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، للموسم الجديد. (الإنترنت)
ليفربول يفرض التعادل الإيجابي على نظيره فولهام (2-2) في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، للموسم الجديد. (الإنترنت)
ليفربول يفرض التعادل الإيجابي على نظيره فولهام (2-2) في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، للموسم الجديد. (الإنترنت)
ليفربول يفرض التعادل الإيجابي على نظيره فولهام (2-2) في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، للموسم الجديد. (الإنترنت)
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