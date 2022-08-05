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ليفاندوفسكي بعد تقديمه الرسمي بـ«كامب نو»: أعلم حجم التحدي المنتظر في برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 أغسطس 2022, 08:48 مساء
ليفاندوفسكي بعد تقديمه الرسمي بـ«كامب نو»: أعلم حجم التحدي المنتظر في برشلونة
المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي خلال تقديمه الرسمي في ملعب كامب نو في برشلونة في 5 أغسطس 2022 (ا ف ب)
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كشف المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، أنه كان على دراية بالتحدي الكبير الذي ينتظره في برشلونة، وذلك خلال تقديمه الرسمي، اليوم الجمعة في ملعب «كامب نو» قبل أسبوع من انطلاق الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقدم نادي برشلونة المهاجم البولندي (33 عامًا)، الذي وقّع الشهر الماضي قادمًا من بايرن ميونيخ الالماني مقابل حوالي 50 مليون يورو، لاعبًا ضمن صفوفه إلى جانب رئيس النادي جوان لابورتا.

تحدٍ كبير
وقال الهداف الفتاك خلال المؤتمر الصحافي، وفقا لـ«فرانس برس»: «أنا فخور جدًا لوجودي هنا.. إنه تحدٍ كبير، ليس فقط كمهاجم لكن أيضًا لدفع اللاعبين الآخرين لتقديم أفضل ما لديهم.. أعلم أن الفترة الاخيرة لم تكن سهلة للنادي.. لكنني أعلم أنه يمكنني أن أكون أفضل بكثير في المستقبل مع هذا الفريق.. لدينا إمكانات هائلة».

أزمة مالية
وينضم ليفاندوفسكي إلى برشلونة في خضم أزمة مالية تراكمت خلالها ديون على النادي تقدر بحوالي مليار يورو. وتم تقديمه على أرض الملعب أمام بعض الجماهير التي تجمعت في المدرجات مرتديًا الرقم 9 على ظهره والذي كان بحوزة الهولندي ممفيس ديباي الموسم الماضي.

وقال لابورتا، وفقا لـ«فرانس برس»: «إنه يوم تاريخي.. هذه الصفقة لم تكن سهلة».

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أرقام ليفاندوفسكي
وانضم ليفاندوفسكي إلى بايرن في العام 2014 وسجل معه 344 هدفًا في 375 مباراة رسمية وحطم الرقم القياسي لعدد الاهداف المسجلة في موسم واحد في الدوري الألماني وحصد جائزة «فيفا» لأفضل لاعب في العالم مرتين.

لكنه ترك بطل ألمانيا في أجواء متوترة بعد خلاف على العقد الجديد وكذلك عدم تفاهم مع المدرب يوليان ناغلسمان بشأن الخيارات التكتيكية. وظهر ليفاندوفسكي لأول مرة مع البلاوغرانا في 24 تموز/يوليو الماضي في كلاسيكو ودي ضد الغريم ريال مدريد فاز فيه برشلونة 1-صفر في لاس فيغاس.

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