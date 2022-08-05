نادال ينسحب من دورة مونتريال للماسترز

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الإسباني رافايل نادال، المصنف ثالثًا عالميًا، اليوم الجمعة، انسحابه من دورة مونتريال للماسترز في كرة المضرب، لاستكمال تعافيه من تمزق في عضلات البطن، قبل أقل من شهر على انطلاق بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.

وغردّ المتوج بـ22 لقبًا كبيرًا عبر حسابه على «تويتر»، وفقا لـ«فرانس برس»: «منذ الإجازة والعودة لاحقًا إلى التدريب، سارت الأمور على ما يرام هذه الأسابيع.. منذ 4 أيام بدأت أيضًا في تسديد الإرسالات، وبالأمس، بعد التدريب، شعرت ببعض الانزعاج الذي كان لا يزال موجودًا حتى اليوم».

وتابع: «لقد قررنا عدم السفر إلى مونتريال واستكمال الحصص التدريبية من دون استنزاف نفسي». ولم يلعب نادال منذ انسحابه قبل مباراته في الدور نصف النهائي من بطولة ويمبلدون الشهر الفائت ضد الاسترالي نيك كيريوس، وذلك نتيجة تعرضه لتمزق في عضلات البطن.

التفكير في صحتي

وأوضح الماتادور المتوج خمس مرات في مونتريال: «ليس لدي خيار سوى أن أكون حذرًا في هذه المرحلة وأفكر في صحتي».

سلسلة طويلة من الإصابات

وهذا أحدث فصول نادال في سلسلة طويلة من الإصابات وهو يأمل أن يكون جاهزًا لآخر البطولات الاربع الكبرى نهاية الشهر الحالي على ملاعب فلاشينغ ميدوز لتعزير رقيمه القياسي في الـ«غراند سلام»، لا سيما في ظل الغياب المتوقع للصربي نوفاك ديوكوفيتش (21 لقبًا كبيرًا) لعدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، علمًا أنه يغيب عن مونتريال للسبب ذاته.

- مدفيديف يتأهل بسهولة إلى نصف نهائي «لوس كوبوس»

- عودة ناجحة لـ«مدفيديف» إلى الملاعب

- مدفيديف يحافظ على صدارة تصنيف التنس.. وأنس جابر خامسة

وقبل انتكاسته الأخيرة، غاب نادال 11 مرة عن بطولة غراند سلام منذ بداياته في العام 2003، وانسحب خمس مرات خلال بطولة غراند سلام بسبب الاصابة.

وفاز ابن الـ36 عامًا بأول لقبين كبيرين هذا العام، في أستراليا ورولان غاروس، وكان يسعى ليكون أول رجل يفوز بالبطولات الأربع الكبرى في عام واحد منذ الاسترالي رود لايفر في عام 1969.