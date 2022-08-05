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رسميا.. تشيلسي يعلن ضم كوكوريا من برايتون

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 أغسطس 2022, 04:52 مساء
رسميا.. تشيلسي يعلن ضم كوكوريا من برايتون
المدافع الإسباني مارك كوكوريا. (الإنترنت)
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أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الجمعة، رسميا، ضمه اللاعب مارك كوكوريا، الظهير الأيسر لبرايتون، بناء على عقد لمدة ستة أعوام، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال تشيلسي في بيان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، «تويتر» اليوم الجمعة، وفقا لـ«في الجول»: «بعد عديد التقارير من وسائل الإعلام خلال الأسبوع الجاري، يمكننا أن نؤكد توصلنا لاتفاق مع برايتون لضم مارك كوكوريا».

ونقل موقع تشيلسي عن لاعبه الجديد قوله: «أنا سعيد حقا.. هذه فرصة كبيرة بالنسبة لي لأنني انضم إلى واحد من أفضل الأندية في العالم وسأعمل بكل جد من أجل الشعور بالسعادة هنا ومساعدة الفريق».

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قيمة الصفقة
وكانت التقارير الصحفية ذكرت أن اللاعب الإسباني سيوقع على عقد مع تشيلسي لمدة ست سنوات. وأوضحت التقارير أن الصفقة ستكلف خزائن النادي اللندني 52 مليون يورو.

وشارك كوكوريا خلال الموسم المنصرم مع برايتون في 38 مباراة وتمكن خلالها من تسجيل هدف وحيد وصناعة هدفين.

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