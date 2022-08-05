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مدفيديف يتأهل بسهولة إلى نصف نهائي «لوس كوبوس»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 أغسطس 2022, 03:11 مساء
مدفيديف يتأهل بسهولة إلى نصف نهائي «لوس كوبوس»
الروسي دانييل مدفيديف. (الإنترنت)
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بلغ الروسي دانييل مدفيديف المصنف أول عالميا الدور نصف النهائي لدورة لوس كوبوس المكسيكية الدولية على الملاعب الصلبة بفوزه السهل على الليتواني ريكارداس بيرانكيس (6-2) و(6-2)، في ربع النهائي.

وواصل مدفيديف عودته الناجحة إلى الملاعب بعد غياب نحو ستة أسابيع وتحديدا منذ خروجه من الدور ربع النهائي في دورة مايوركا الإسبانية في 23 يونيو الماضي، قبل أن يغيب عن بطولة ويمبلدون بسبب حظر مشاركة اللاعبين من روسيا والبيلاروس نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.

التخلص من عقبة بيرانكيس
واحتاج مدفيديف إلى 79 دقيقة للتخلص من عقبة بيرانكيس بعدما كان عانى نسبيا، الأربعاء للفوز على الأسترالي رينكي هيجيكاتا الصاعد من التصفيات 6-4 و6-3 في 90 دقيقة عندما حقق انتصاره الـ250 في مسيرته الاحترافية.

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وقال مدفيديف، وفقا لـ«فرانس برس» إن الفوز على بيرانكيس «بدا مختلفا جدا. لعب خصمي بشكل مختلف جدا وأكثر قتالية»، مضيفا أن ذلك كان في الواقع لصالحه. وتابع: «بصراحة، في بعض الأحيان ليس لديك الكثير لتفعله ضد هذا النوع من اللاعبين. فقط حاول أن ترسل بشكل جيد، وأعد الكرات إلى الملعب. هذا ما تمكنت من القيام به وكان ذلك كافيا».

ويلتقي مدفيديف في دور الأربعة الصربي ميومير كيتشمانوفيتش المصنف 38 عالميا والرابع في الدورة والذي تغلب على الأميركية براندون ناكاشيما السادس 6-2 و6-4.

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