Atwasat

رسميا.. «شمايكل» ينتقل إلى نيس الفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 أغسطس 2022, 05:29 مساء
رسميا.. «شمايكل» ينتقل إلى نيس الفرنسي
الحارس الدنماركي شمايكل. (الإنترنت)
alwasat radio

أكد نيس الفرنسي انضمام حارس مرمى ليستر سيتي الإنجليزي، الدنماركي كاسبر شمايكل إلى صفوفه.

وامضى شمايكل (35 عاما)، 11 عاما مع «الثعالب» وتمكن معه من الفوز بالدوري الممتاز العام 2016 وكأس الاتحاد الإنجليزي ودرع المجتمع العام 2021. 

ولم يكشف النادي الفرنسي عن قيمة الصفقة، في حين ذكرت تقارير صحافية بان العقد لمدة موسمين، وفقا لـ«فرانس برس».

ثالث أكثر لاعب يشارك بقميص ليستر
ويعد شمايكل الذي حمل شارة قيادة ليستر، ثالث أكثر لاعب يشارك بقميص النادي عبر التاريخ من خلال 479 مباراة. وانضم الدنماركي الدولي، نجل حارس مانشستر يونايتد السابق بيتر شمايكل، إلى ليستر من ليدز العام 2011 وسرعان ما أصبح المفضل لدى الجماهير.

وأشاد رئيس نادي ليستر، التايلاندي فيتشاي سريفادانابرابا، بشمايكل في بيان للنادي، وفقا لـ«فرانس برس»: «طوال فترة وجوده معنا وخصوصا كقائد، كان كاسبر دائما لاعبا على استعداد لتحمل المسؤولية، وقاد الفريق بامتياز.. تأثيره وقيادته داخل وخارج الملعب تتحدث كثيرا عنه كمحترف، كلاعب كرة قدم وكإنسان».

- استعراض صفقات «البريميرليغ» بالأرقام المالية قبل الانطلاق بساعات
- أرسنال يفاوض نجل بيتر شمايكل
- ليستر يتلقى ضربة موجعة بغياب مهاجمه

رئيس ليستر يشيد بشمايكل
وأضاف رجل الاعمال التايلاندي: «أعرف أن أنصار ليستر سيتي يشاركوننا الاحترام الذي نكنه جميعا للاعب من مكانة كاسبر بعد كل إنجازاته كلاعب كرة قدم وقائد، وسينضمون إلي في تمني له التوفيق في المرحلة المقبلة من مسيرته في فرنسا مع نيس».

ويأتي تعاقد نيس مع شمايكل بعدما أعلن أيضا قبل يومين عن تعاقده مع لاعب الوسط الدولي الويلزي آرون رامسي في صفقة انتقال حر عقب فسخ عقده بالتراضي مع يوفنتوس الإيطالي في 26 يوليو الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

موجة الحر تجمد بعض مسارات التنزه في جبال الألب

موجة الحر تجمد بعض مسارات التنزه في جبال الألب
«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»

«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»
عبر «WTV».. تعرف على شكل ونظام وموعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز

عبر «WTV».. تعرف على شكل ونظام وموعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز
رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر: شكوك في ليبيا.. وجلسة إحاطة يوم 24 أغسطس

رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر: شكوك في ليبيا.. وجلسة إحاطة يوم 24 أغسطس
مدير أمن سبها يوضح ملابسات السطو على سيارة السيولة المالية

مدير أمن سبها يوضح ملابسات السطو على سيارة السيولة المالية
تفاصيل الاعتمادات المستندية الصادرة عن «المركزي» بين 16 و 27 يوليو

تفاصيل الاعتمادات المستندية الصادرة عن «المركزي» بين 16 و 27 يوليو
بالفيديو:«BAW» الصينية تطرح سيارة جديدة

بالفيديو:«BAW» الصينية تطرح سيارة جديدة
«هنا ليبيا»: الموجة الخامسة لـ«كورونا»... وقصة فن المالوف والموشحات في فزان

«هنا ليبيا»: الموجة الخامسة لـ«كورونا»... وقصة فن المالوف والموشحات في فزان
كاركاتير خيري - بيلوسي والخط الأحمر الصيني

كاركاتير خيري - بيلوسي والخط الأحمر الصيني
«جيمس ويب» يوفر صورة بوضوح غير مسبوق لـ«مجرة عجلة العربة»

«جيمس ويب» يوفر صورة بوضوح غير مسبوق لـ«مجرة عجلة العربة»
القتال في العالم.. لن يهدأ

القتال في العالم.. لن يهدأ
رسميا.. «ميلان» يعلن تعاقده مع البلجيكي كيتلار

رسميا.. «ميلان» يعلن تعاقده مع البلجيكي كيتلار
4 دول تعلن ترشحها لاستضافة مونديال 2030

4 دول تعلن ترشحها لاستضافة مونديال 2030
الكوني يعلن نقل 15 من مصابي حادثة بنت بية لتلقي العلاج في إيطاليا غدا

الكوني يعلن نقل 15 من مصابي حادثة بنت بية لتلقي العلاج في إيطاليا غدا
جريدة فرنسية: هذه العراقيل تمنع استفادة أوروبا من النفط الليبي

جريدة فرنسية: هذه العراقيل تمنع استفادة أوروبا من النفط الليبي
أول تصريح لـ«بيلوسي» عقب وصولها تايوان.. ماذا قالت؟

أول تصريح لـ«بيلوسي» عقب وصولها تايوان.. ماذا قالت؟
بيانات أممية: 16% زيادة في أسعار الغذاء و1.2 مليون ليبي يعانون من انعدام الأمن الغذائي

بيانات أممية: 16% زيادة في أسعار الغذاء و1.2 مليون ليبي يعانون من انعدام الأمن ...
السفير التركي يتحدث عن زيارة عقيلة لأنقرة ومحاور الانفتاح على الشرق

السفير التركي يتحدث عن زيارة عقيلة لأنقرة ومحاور الانفتاح على الشرق
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
«ليفربول» يمدد عقد مهاجمه البرتغالي غوتا لفترة طويلة الأمد
«ليفربول» يمدد عقد مهاجمه البرتغالي غوتا لفترة طويلة الأمد
4 دول تعلن ترشحها لاستضافة مونديال 2030
4 دول تعلن ترشحها لاستضافة مونديال 2030
رسميا.. «ميلان» يعلن تعاقده مع البلجيكي كيتلار
رسميا.. «ميلان» يعلن تعاقده مع البلجيكي كيتلار
السباحة الأسترالية إيما ماكيون أكثر الرياضيين تتويجا في تاريخ ألعاب الكومنولث
السباحة الأسترالية إيما ماكيون أكثر الرياضيين تتويجا في تاريخ ...
مصر والسعودية في نهائي كأس العرب للشباب
مصر والسعودية في نهائي كأس العرب للشباب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 1 - 2 الاتحاد» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 1 - 2 الاتحاد» في سداسي ......
سموحة يعيد جونيور أجايي للدوري المصري من جديد بعد النجاح مع النصر الليبي
سموحة يعيد جونيور أجايي للدوري المصري من جديد بعد النجاح مع ......
50 مليون يورو تنهي انتقال ليفاندوفسكي لبرشلونة بشكل عاجل
50 مليون يورو تنهي انتقال ليفاندوفسكي لبرشلونة بشكل عاجل...
ريال مدريد يحسم موقفه بشأن عودة كريستيانو رونالدو
ريال مدريد يحسم موقفه بشأن عودة كريستيانو رونالدو...
نيمار: أريد البقاء في باريس سان جيرمان لكن لا أعلم مخططهم بالنسبة لي
نيمار: أريد البقاء في باريس سان جيرمان لكن لا أعلم مخططهم ......
المزيد
رسميا.. «شمايكل» ينتقل إلى نيس الفرنسي
رسميا.. «شمايكل» ينتقل إلى نيس الفرنسي...
الادعاء الروسي يطلب سجن لاعبة كرة السلة الأميركية غراينر
الادعاء الروسي يطلب سجن لاعبة كرة السلة الأميركية غراينر...
الجمعة.. انطلاق بطولة «أوسو» للترايلثون
الجمعة.. انطلاق بطولة «أوسو» للترايلثون...
مصر والسعودية في نهائي كأس العرب للشباب
مصر والسعودية في نهائي كأس العرب للشباب...
السباحة الأسترالية إيما ماكيون أكثر الرياضيين تتويجا في تاريخ ألعاب الكومنولث
السباحة الأسترالية إيما ماكيون أكثر الرياضيين تتويجا في ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط