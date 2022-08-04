رسميا.. «شمايكل» ينتقل إلى نيس الفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد نيس الفرنسي انضمام حارس مرمى ليستر سيتي الإنجليزي، الدنماركي كاسبر شمايكل إلى صفوفه.

وامضى شمايكل (35 عاما)، 11 عاما مع «الثعالب» وتمكن معه من الفوز بالدوري الممتاز العام 2016 وكأس الاتحاد الإنجليزي ودرع المجتمع العام 2021.

ولم يكشف النادي الفرنسي عن قيمة الصفقة، في حين ذكرت تقارير صحافية بان العقد لمدة موسمين، وفقا لـ«فرانس برس».

ثالث أكثر لاعب يشارك بقميص ليستر

ويعد شمايكل الذي حمل شارة قيادة ليستر، ثالث أكثر لاعب يشارك بقميص النادي عبر التاريخ من خلال 479 مباراة. وانضم الدنماركي الدولي، نجل حارس مانشستر يونايتد السابق بيتر شمايكل، إلى ليستر من ليدز العام 2011 وسرعان ما أصبح المفضل لدى الجماهير.

وأشاد رئيس نادي ليستر، التايلاندي فيتشاي سريفادانابرابا، بشمايكل في بيان للنادي، وفقا لـ«فرانس برس»: «طوال فترة وجوده معنا وخصوصا كقائد، كان كاسبر دائما لاعبا على استعداد لتحمل المسؤولية، وقاد الفريق بامتياز.. تأثيره وقيادته داخل وخارج الملعب تتحدث كثيرا عنه كمحترف، كلاعب كرة قدم وكإنسان».

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رئيس ليستر يشيد بشمايكل

وأضاف رجل الاعمال التايلاندي: «أعرف أن أنصار ليستر سيتي يشاركوننا الاحترام الذي نكنه جميعا للاعب من مكانة كاسبر بعد كل إنجازاته كلاعب كرة قدم وقائد، وسينضمون إلي في تمني له التوفيق في المرحلة المقبلة من مسيرته في فرنسا مع نيس».

ويأتي تعاقد نيس مع شمايكل بعدما أعلن أيضا قبل يومين عن تعاقده مع لاعب الوسط الدولي الويلزي آرون رامسي في صفقة انتقال حر عقب فسخ عقده بالتراضي مع يوفنتوس الإيطالي في 26 يوليو الماضي.