الادعاء الروسي يطلب سجن لاعبة كرة السلة الأميركية غراينر

القاهرة - بوابة الوسط

طالب الادعاء الروسي، اليوم الخميس، بسجن لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر، 9 سنوات ونصف، بتهمة تهريب المخدرات، بحسب مراسلة وكالة «فرانس برس».

وقال المدعي العام نيكولاي فلاسينكو: «أطلب من المحكمة إدانة غراينر والحكم عليها بالسجن تسع سنوات وستة أشهر، ودفع غرامة قدرها مليون روبل (16590 دولارا)».

اعتراف بريتني غراينر

وفي وقت سابق اعترفت لاعبة كرة السلة الأميركية، بريتني غراينر، في محاكمتها بالتهمة الموجهة إليها بتهريب مخدرات بعد توقيفها في فبراير وبحوزتها سائل مصنوع من القنب في مطار موسكو.

الإقرار بالذنب

وقالت غرينر للمحكمة، وفقا لـ«رويترز» آنذاك: «أرغب في الإقرار بالذنب في جميع التهم»، مؤكدة أنه لم يكن في نيتها انتهاك القانون الروسي.

- لاعبة كرة سلة أميركية تعترف بتهمة تهريب المخدرات

- قميص جديد للراحل الأسطوري كوبي براينت يستعد للطرح في مزاد بـ5 ملايين دولار

- «نتس» يواجه «سيكسرز» على صدارة المنطقة الشرقية في السلة الأميركية بعد 31 نقطة لـ«دورانت» أمام «مينيسوتا»

ووصلت لاعبة فريق فينكس ميركوري إلى روسيا في فبراير الماضي من أجل اللعب خلال فترة توقف الدوري الأميركي، وهي ممارسة شائعة للاعبات كرة السلة اللواتي يكسبن أحيانا في الخارج أكثر من الداخل.

وعند وصولها إلى مطار تشيريميتيفو في موسكو، أوقفت وبحوزتها، وفقا للاتهام، زيت القنب في عبوات خاصة بالسجائر الإلكترونية كانت في حقيبتها.