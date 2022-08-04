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الادعاء الروسي يطلب سجن لاعبة كرة السلة الأميركية غراينر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 أغسطس 2022, 03:14 مساء
الادعاء الروسي يطلب سجن لاعبة كرة السلة الأميركية غراينر
لاعبة كرة السلة الأميركية، بريتني غرينر. (الإنترنت)
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طالب الادعاء الروسي، اليوم الخميس، بسجن لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر، 9 سنوات ونصف، بتهمة تهريب المخدرات، بحسب مراسلة وكالة «فرانس برس».

وقال المدعي العام نيكولاي فلاسينكو: «أطلب من المحكمة إدانة غراينر والحكم عليها بالسجن تسع سنوات وستة أشهر، ودفع غرامة قدرها مليون روبل (16590 دولارا)».

اعتراف بريتني غراينر
وفي وقت سابق اعترفت لاعبة كرة السلة الأميركية، بريتني غراينر، في محاكمتها بالتهمة الموجهة إليها بتهريب مخدرات بعد توقيفها في فبراير وبحوزتها سائل مصنوع من القنب في مطار موسكو.

الإقرار بالذنب
وقالت غرينر للمحكمة، وفقا لـ«رويترز» آنذاك: «أرغب في الإقرار بالذنب في جميع التهم»، مؤكدة أنه لم يكن في نيتها انتهاك القانون الروسي.

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ووصلت لاعبة فريق فينكس ميركوري إلى روسيا في فبراير الماضي من أجل اللعب خلال فترة توقف الدوري الأميركي، وهي ممارسة شائعة للاعبات كرة السلة اللواتي يكسبن أحيانا في الخارج أكثر من الداخل.

وعند وصولها إلى مطار تشيريميتيفو في موسكو، أوقفت وبحوزتها، وفقا للاتهام، زيت القنب في عبوات خاصة بالسجائر الإلكترونية كانت في حقيبتها.

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