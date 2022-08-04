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مصر والسعودية في نهائي كأس العرب للشباب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 04 أغسطس 2022, 01:24 مساء
مصر والسعودية في نهائي كأس العرب للشباب
المنتخب السعودي يتأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه الكاسح على فلسطين (5-0). (الإنترنت)
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تأهل منتخبا مصر والسعودية إلى نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم للشباب «تحت 20 عاما»، بعد فوزهما أمس الأربعاء، في مباراتي الدور النصف النهائي.

وتأهل المنتخب المصري، بعد فوزه على نظيره الجزائر بثلاثة أهداف مقابل هدف، جاءت بإمضاء اللاعبين صلاح باشا في الدقيقة (10)، وعبد الرحمن رشدي في الدقيقة (39)، ومحمد إبراهيم في الدقيقة (76).

كما تأهل المنتخب السعودي إلى المباراة النهائية، بعد فوزه الكاسح على نظيره الفلسطيني بخماسية نظيفة جاءت بإمضاء اللاعبين محمد بكر في الدقيقة (36)، وعبدالله رديف في الدقيقة (45)، والدقيقة (64)، وعبد العزيز العليوة في الدقيقة (66)، وصالح الرحماني في الدقيقة (87). وتحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة لاعب السعودية مصعب الجوير.

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المباراة النهائية
وتقام المباراة النهائية بين المنتخب السعودي ونظيره المصري، يوم الأحد المقبل الموافق 7 أغسطس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بالمملكة العربية السعودية.

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