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رسميا.. «ميلان» يعلن تعاقده مع البلجيكي كيتلار

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 أغسطس 2022, 10:42 مساء
رسميا.. «ميلان» يعلن تعاقده مع البلجيكي كيتلار
دي كيتلار ينضم إلى صفوف «ميلان» الإيطالي في عقد يمتد لـ«5» سنوات قادما من «كلوب بروج» البلجيكي. (الإنترنت)
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أعلن نادي «ميلان» المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع لاعب الوسط البلجيكي شارل دي كيتلار، قادمًا من «كلوب بروج».

ووقع اللاعب، البالغ من العمر 21 عامًا، عقدًا حتى العام 2027. وفقًا لـ«رويترز»، ولم يكشف «ميلان» التفاصيل المالية للصفقة الخاصة بدي كيتلار الذي سيلعب بالقميص رقم 90 الموسم المقبل.

أرقامه
ولعب دي كيتلار 120 مباراة مع «بروج» بعد أن أصبح جزءًا من الفريق الأول في العام 2019 وسجل 25 هدفًا وصنع 20 تمريرة حاسمة للنادي.

وخاض دي كيتلار مباراته الأولى مع المنتخب البلجيكي في العام 2020 ضد سويسرا. وشارك دي كيتلار في ثماني مباريات مع منتخب بلاده.

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رابع صفقات «ميلان»
وسيكون دي كيتلار رابع صفقات «ميلان» في فترة الانتقالات الصيفية بعد المدافع أليساندرو فلورينتسي والمهاجمين جونيور ميسياس وديفوك أوريجي.

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