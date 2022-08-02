رسميا.. «ميلان» يعلن تعاقده مع البلجيكي كيتلار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي «ميلان» المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع لاعب الوسط البلجيكي شارل دي كيتلار، قادمًا من «كلوب بروج».

ووقع اللاعب، البالغ من العمر 21 عامًا، عقدًا حتى العام 2027. وفقًا لـ«رويترز»، ولم يكشف «ميلان» التفاصيل المالية للصفقة الخاصة بدي كيتلار الذي سيلعب بالقميص رقم 90 الموسم المقبل.

أرقامه

ولعب دي كيتلار 120 مباراة مع «بروج» بعد أن أصبح جزءًا من الفريق الأول في العام 2019 وسجل 25 هدفًا وصنع 20 تمريرة حاسمة للنادي.

وخاض دي كيتلار مباراته الأولى مع المنتخب البلجيكي في العام 2020 ضد سويسرا. وشارك دي كيتلار في ثماني مباريات مع منتخب بلاده.

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