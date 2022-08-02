4 دول تعلن ترشحها لاستضافة مونديال 2030

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت دول الأوروغواي والأرجنتين وتشيلي والباراغواي، اليوم الثلاثاء، ترشيحها المشترك لتنظيم كأس العالم لكرة القدم العام 2030، الذي يصادف الذكرى المئوية للمسابقة التي أقيمت نسختها الأولى في مونتيفيديو، العام 1930 بين الأوروغواي والأرجنتين (4-2).

ويهدف الترشيح المشترك للدول الأربع أيضًا، وفقًا لـ«فرانس برس» إقامة المباراة النهائية لنسخة 2030 على الملعب ذاته.

وكتب رئيس الاتحاد الأميركي الجنوبي لكرة القدم (كونميبول) أليخاندرو دومينغيس، على «تويتر»، وفقًا لـ«فرانس برس»: «في الوقت الذي تحتفل فيه كأس العالم بالذكرى المئوية لتأسيسها، يجب أن تعود إلى موطنها الأصلي، أميركا الجنوبية».

كأس الذكرى المئوية 2030

وقال وزير الرياضة الأوروغوياني سيباستيان باوسا: «بالنسبة لنا، يجب أن يطلق عليها كأس العالم للذكرى المئوية 2030.. ما يجب أن نركز عليه هو الذكرى المئوية لكأس العالم.. سيكون الاحتفال بمرور 100 عام على أول كأس عالم هنا.. عودة إلى الأسطورة، والعودة إلى الجذور!».

وكانت الدول الأربع التزمت قبل أكثر من ثلاث سنوات بتأسيس لجنة منظمة محلية للتنسيق مع الهيئة الحاكمة للعبة في أميركا الجنوبية للتخطيط لترشيحها.

- تشيلي تطعن على قرار إنهاء حلمها في كأس العالم 2022

- البرازيل بطل كأس العالم الإلكترونية لأول مرة

- 11 أغسطس تدشين آخر ملاعب مونديال قطر 2022 عبر تحفة «لوسيل» المعمارية

وستكون النسخة السادسة من كأس العالم التي تقام في أميركا الجنوبية، بعد 1930 (الأوروغواي)، 1950 (البرازيل)، 1962 (تشيلي)، 1978 (الأرجنتين) و2014 (البرازيل).

مونديال 1930

وشارك 13 منتخبًا فقط في النسخة الأولى العام 1930 وتم لعب البطولة بأكملها في العاصمة مونتيفيديو وفي ثلاثة ملاعب فقط. أما نسخة 2030 فستشهد مشاركة 48 منتخبًا، وتتوقع الدول الأميركية الجنوبية الأربع المرشحة لاستضافتها إقامة مبارياتها في 15 ملعبًا.

وهي المرة الأولى التي يصل فيها عدد الدول المرشحة للاستضافة إلى أربع، علمًا أن نسخة 2026 ستقام في ثلاث دول هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.