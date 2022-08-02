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«ليفربول» يمدد عقد مهاجمه البرتغالي غوتا لفترة طويلة الأمد

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 أغسطس 2022, 05:28 مساء
«ليفربول» يمدد عقد مهاجمه البرتغالي غوتا لفترة طويلة الأمد
ليفربول يمدّد عقد مهاجمه البرتغالي غوتا. (الإنترنت)
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أعلن نادي «ليفربول» الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، رسميًا، التوقيع مع المهاجم البرتغالي ديوغو غوتا، بعقد طويل الأمد.

قال غوتا لموقع النادي الرسمي، وفقًا لـ«فرانس برس»: «أنا فخور حقًا.. منذ وصولي قبل سنتين، فرضت نفسي لاعبًامهمًا في هذا الفريق، وهذا ما أردته منذ البداية.. التوقيع لأمد طويل يؤكد ثقة النادي بي».

مدة العقد
ولم يتم إعلان المدة المحددة للعقد أو قيمته، لكن تقارير إعلامية بريطانية أشارت إلى أن المهاجم الذي انضم إلى «ليفربول» العام 2020 من «ولفرهامبتون واندررز»، التزم بالبقاء في ملعب «آنفيلد» حتى العام 2027.

ويعد اللاعب البالغ 25 عامًا من العناصر المهمة في تشكيلة المدرب الألماني يورغن كلوب، إذ سجل في مشواره مع الحمر حتى الآن 34 هدفًا في 85 مباراة.

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غوتا يغيب عن مباراة فريقه الأولى
ويغيب غوتا راهنًا عن تشكيلة «ليفربول» لإصابة عضلية بفخذه، وبالتالي عن مباراة فريقه الأولى هذا الموسم في الدوري الإنجليزي أمام «فولهام» السبت.

وسيكون جوتا جزءًا من هجوم «ليفربول» هذا الموسم، بمشاركة كل من المصري محمد صلاح، الكولومبي لويس دياس، البرازيلي روبرتو فيرمينو والأوروغوياني داروين نونييس بديل السنغالي ساديو مانيه المنتقل إلى «بايرن ميونيخ» الألماني.

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